Страны Запада начали раскачку методов "цветных революций"?

Страны Запада применяют в отношении Беларуси и России технологии организации массовых беспорядков, используют методы "цветных революций" и пытаются грубо вмешиваться во внутренние дела Минска и Москвы. Об этом заявили главы МИДов России и Беларуси. Сергей Лавров в Минске встретился со своим коллегой Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко, пишет издание Euronews.

На этом фоне, по мнению Москвы, председательство Германии в Совете Европы началось с неоптимистичных сигналов:

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

"Хайко Маас презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично. И достаточно много было у него русофобских заявлений, не только претензии в отношении Республики Беларусь".

Владимир Макей, министр иностранных дел РБ:

"Недавние мероприятия по белорусскому вопросу в Совете по правам человека и ОБСЕ, необоснованные санкционные меры, наглядно демонстрируют политизацию и нагнетание ситуации со стороны Европейского союза. На лицо явное злоупотребление 'правочеловеческой' тематикой и применение двойных стандартов к нашим странам, которые якобы не разделяют универсальные западные ценности и дорожат собственным суверенитетом".

В Беларуси не прекращаются оппозиционные манифестации, которые в последние недели заканчивались массовыми арестами по всей стране.

В Евросоюзе на прошлой неделе объявили о новом пакете санкций - как против политиков, так против предприятий и фирм - и говорят о полном пересмотре принципов отношений между ЕС и Беларусью. В Минске не исключили, что могут прекратить сотрудничество с Советом Европы.