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Экономический рост Кыргызстана начнется со второго полугодия 2022 года

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- Евгений Денисенко
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Экономики региона операций Евразийского банка развития выйдут на фазу экономического роста в 2021 - 2022 годах. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе, который сделан в ЕАБР.

Аналитики банка прогнозируют увеличение агрегированного (совокупного) ВВП стран-участниц ЕАБР на 3,2% в 2021 году, после сокращения на 3,8% в 2020-м. В текущем году эти государства подверглись масштабным социальным и экономическим потрясениям вследствие пандемии COVID-19.

Согласно прогнозу банка, в Армении сокращение экономики составит 6,4%, в Беларуси - 1,5%, в Казахстане - 3%, в Кыргызстане - 7,5%, в России - 4%, в Таджикистане рост экономики замедлится до 4,5%.

Более масштабного сокращения их экономик удалось избежать во многом благодаря мерам государственной поддержки населения и бизнеса. Наиболее масштабные антикризисные пакеты реализуются в Казахстане и России (около 8,7 и 4,5% ВВП соответственно), которые обладают существенными, по меркам региона, фискальными резервами. Значительный объем социально-экономической поддержки (около 3,7% ВВП) задействован в Армении. В Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане объемы такой поддержки относительно невелики (около 1,1, 2,4 и 2,5% ВВП соответственно), что, в том числе объясняется ограниченными фискальными резервами.

Согласно прогнозу ЕАБР, в 2021 году рост экономики Армении составит 4,9%, Казахстана - 4,4%, Кыргызстана - 3,7%, России - 3,2%, Таджикистана - 6,1%. Полное восстановление ВВП к докризисному уровню четвертого квартала 2019 года в будущем году произойдет лишь в Казахстане, где спад по итогам 2020 года оценивается как сравнительно небольшой. В Армении, Кыргызстане и России предкризисного объема производства удастся достичь в первой половине 2022 года.

Но уже в 2021 году в большинстве государств региона замедлится инфляция. Темп прироста индекса потребительских цен в Армении снизится до 1,1%, с 1,2% на конец 2020 года, в Беларуси - до 5,5% (с 6,4%), в Казахстане - до 5,3% (с 7,3%), в Кыргызстане - до 5,2% (с 6,5%), в России - до 3,5% (с 4,2%), в Таджикистане - до 5,3% (с 8,5%). Ограничивать рост потребительских цен в странах ЕАБР продолжит сдержанный внутренний спрос. Ожидается постепенное снижение давления на инфляцию со стороны курсов национальных валют и мировых цен на продовольствие.

Аналитики ЕАБР считают, что темпы восстановления экономик стран-партнеров после потрясений текущего года будут во многом определяться дальнейшим ходом пандемии. Базовый сценарий прогноза ЕАБР основывается на предпосылке о замедлении скорости распространения COVID-19 и смягчении ограничительных мер в мире и государствах региона.

Эти факторы станут ключевыми для оживления экономической активности. Но из-за слабого инвестиционного спроса и частичного сохранения социального дистанцирования процесс полного восстановления ВВП данных стран к докризисным уровням будет продолжительным. Его завершение в Казахстане ожидается во второй половине 2021 года, в России, Кыргызстане и Армении - в первом полугодии 2022-го, в Беларуси - в 2023 году.

Экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана получат дополнительную поддержку в 2021 году со стороны денежных переводов трудовых мигрантов, работающих за пределами этих стран. Снижение притока трансфертов в 2020 году оказало дополнительное негативное влияние на доходы населения и внутренний спрос в них. Объемы таких поступлений увеличатся в будущем году на фоне восстановления экономической активности в государствах-донорах, прежде всего в России.


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URL: https://www.vb.kg/394561
Теги:
ВВП, Евразийский экономический союз, экономика
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