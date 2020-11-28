ГКНБ: Со стороны Бектура Асанова не допустимо играть на эмоциях людей

В связи с участившимися сообщениями провокационного характера о том, что через фейковые аккаунты в соцсетях поступают различного рода угрозы и посты агрессивного содержания якобы от сторонников Садыра Жапарова ГКНБ сообщает следующее:

"В частности, ГКНБ расценивает выступление одного из кандидатов в президенты КР Бектура Асанова как крайне эмоциональным, где затронул честь и достоинство некоторых пользователей соцсетей, которые могут вызвать

недовольство как среди пользователей, так и в общественно-политической ситуации в стране.

Со стороны Бектура Асанова не допустимо таким образом играть на эмоциях людей, за которое можно понести ответственность.

Стоит отметить, что различные гражданские активисты и политические деятели ради дешевого самопиара, распространяют фейковые информации такого рода, тем самым преднамеренно нагнетают обстановку.

ГКНБ продолжает совместно со всеми правоохранительными органами проводит соответствующую работу в этом направлении.

В этой связи, ГКНБ еще раз призывает всех воздержаться от распространения каких-либо провокационных призывов, недостоверной информации и видеоматериалов сомнительного содержания.

ГКНБ призывает всех к продуктивному сотрудничеству и в интересах спокойствия в стране, сообщать о возможных фактах угроз с конкретными фактами в правоохранительные органы, для принятия соответствующих мер.

ГКНБ напоминает, что виновные за распространение провокационных материалов понесут ответственность строго согласно с действующим законодательством КР".