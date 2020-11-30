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Береги цифровую личность от мошенников

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- Александра Василькова
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За время пандемии коронавируса значительная часть нашей жизни еще больше переместилась в Интернет. Мы стали интенсивнее общаться в Сети с друзьями, перешли на дистанционную работу и, конечно, стали чаще совершать различные денежные операции онлайн. Повышение финансовой активности в Интернете привело к тому, что вырос и интерес мошенников к ней.

Как уберечь свои деньги от посягательств преступников в Интернете, "Вечерка" разбиралась вместе с начальником отдела контроля и надзора за платежными системами Национального банка Назгуль Омуралиевой.

- С развитием и повышением уровня цифровизации в информационном пространстве появилось понятие "цифровой личности" (виртуальная личность). Оно включает в себя логины и пароли ваших аккаунтов в социальных сетях, логины и пароли интернет–банкинга и платежных инструментов, - объяснила специалист Нацбанка. - В "цифровую личность" также входит информация со всех электронных почтовых сервисов и мобильных приложений, которая должна оберегаться соответствующим образом.

- На сегодняшний день, к сожалению, усиливается преступная тенденция: мошенники нацелены на кражу цифровой личности, - говорит Омуралиева, - и действуют следующим образом. Сначала "забрасывают крючок", рассылают через SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram информационные сообщения, содержащие инструкцию дальнейших действий. Это могут быть письма с уведомлением о том, что вы, например, выиграли в лотерею или стали обладателем совершенно неожиданного наследства. Кроме того, мошенники могут связаться с вами по телефону и сообщить о том, что ваши близкие попали в беду и вам срочно необходимо отправить деньги.

Дальше, по инструкции мошенников, вас попросят внести авансовый платеж или разовый взнос для участия в розыгрыше призов или для оплаты услуг юриста, который "занимается оформлением вашего наследства".

- Если вы следуете инструкциям аферистов, переходите по отправленной ссылке на поддельный сайт или сообщаете по телефону, где передаете свои личные данные - логины и пароли интернет–банкинга, платежных инструментов, номер банковской карты и PIN–код, - то преступники получают вашу "цифровую личность" в свое полное распоряжение. Тогда они могут от вашего имени совершать онлайн–покупки, денежные переводы, отправлять заявки на получение быстрых кредитов, - поясняет специалист Нацбанка.

По ее словам, преступники также могут продать "цифровую личность" жертвы недобросовестным пользователям сети Интернет. В лучшем случае новый владелец персональных данных станет вести агитационную рассылку от вашего имени, а может, придумает что похуже.

Как избежать такого крайне неприятного развития событий? Надо следовать простым правилам.

- Прежде всего внимательно изучайте каждое полученное в Интернете сообщение. Не стоит переходить по указанной ссылке и заполнять формы с указанием своих личных конфиденциальных данных, а именно: паспортные данные, банковские реквизиты, номер банковской карты, срок действие карты, CVC/CVV коды (3–значный код на обратной стороне карты) и ни в коем случае не передавать пароли и PIN–коды, - предупреждает Омуралиева.

Она призывает не вносить разовые или авансовые платежи для получения "выигрыша". Лучше всего придерживаться правила: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

- И если вдруг вам звонят неизвестные и сообщают, что ваш близкий родственник попал в беду и ему необходимо срочно перевести деньги, то не впадайте в панику. Попытайтесь разговорить звонящего, уточнить информацию. Спросите, например, кто именно попал в беду, где это произошло, попытайтесь лично связаться с указанным родственником, - резюмирует Назгуль Омуралиева.


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URL: https://www.vb.kg/394581
Теги:
банковский сектор, мошенничество, информационные технологии, Кыргызстан
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