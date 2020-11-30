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У Байдена вывих лодыжки. Трамп пожелал ему "поскорее поправляться"

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- Виктория Гунгер
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Специалисты выявили у 78-летнего избранного президента США Джозефа Байдена трещины в двух костях в стопе после вывиха правой лодыжки. Об этом сообщили в воскресенье журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул политика, пишет ТАСС.

Они привели заявление Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был лечащим врачом демократа. По словам медика, на рентгеновских снимках видны трещины "в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы".

"Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель", - добавил специалист.

Действующий американский лидер Дональд Трамп в воскресенье пожелал скорее восстановиться после травмы ноги демократу Джозефу Байдену, который победил на президентских выборах в стране.

"Поскорее поправляйся", - написал республиканец в Twitter.


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URL: https://www.vb.kg/394587
Теги:
президент, США, Дональд Трамп, медицина, медики
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