У Байдена вывих лодыжки. Трамп пожелал ему "поскорее поправляться"

Специалисты выявили у 78-летнего избранного президента США Джозефа Байдена трещины в двух костях в стопе после вывиха правой лодыжки. Об этом сообщили в воскресенье журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул политика, пишет ТАСС.

Они привели заявление Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был лечащим врачом демократа. По словам медика, на рентгеновских снимках видны трещины "в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы".

"Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель", - добавил специалист.

Действующий американский лидер Дональд Трамп в воскресенье пожелал скорее восстановиться после травмы ноги демократу Джозефу Байдену, который победил на президентских выборах в стране.

"Поскорее поправляйся", - написал республиканец в Twitter.