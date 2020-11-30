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МВД. Советы и правила безопасности водителям перед длительной поездкой

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- Екатерина Улитина
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Пресс-служба Министерства внутренних дел дает рекомендации водителям, которые собираются выезжать в длительную дорогу.

В продолжительной поездке водитель испытывает колоссальные нагрузки. Многочасовое управление транспортом приводит к физической и моральной усталости. В многокилометровые поездки должны отправляться наиболее дисциплинированные водители, имеющие опыт и стаж вождения.

Водитель, выезжающий в дальнюю дорогу, обязан:

  1. иметь при себе документы - водительское удостоверение, регистрационные
  2. документы на транспортное средство, паспорт;
  3. узнать об изменении погодных, дорожных и других условиях по выбранному маршруту;
  4. перед выездом проверить техническое состояние и оборудование транспортных средств;
  5. проверить заправку топливом, маслом, тормозной жидкостью, электролитом в аккумуляторных батареях.

Водителю запрещается:

  1. управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
  2. передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в упомянутых состояниях, а также лицам, не имеющим при себе водительское удостоверение.

Дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, которые уснули за рулем, как правило, характеризуются большим количеством пострадавших людей, поэтому:

  1. перед дальней дорогой водителю обязательно необходимо хорошо выспаться не менее 7 часов;
  2. перед дорогой не следует принимать успокаивающих лекарств и переедать;
  3. не следует пытаться проехать максимально большое расстояние пути без остановки;
  4. каждые 2 часа пути нужно делать 15-минутные перерывы на отдых;
  5. если в салоне есть курящие, необходимо почаще проветривать салон;
  6. наилучший способ борьбы с переутомлением – сон.

Если водитель почувствовал, что он засыпает за рулем, желательно остановиться в безопасном месте – на площадке для отдыха или широкой

обочине, и немного подремать – хотя бы 15-30 минут. Однако, категорически запрещается спать в кабине при работающем двигателе (это

опасно для жизни), открывать двери транспортного средства, если это создает помехи другим участникам дорожного движения.

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему обязан:

  1. немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной
  2. остановки на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности.
  3. не перемещать предметы, имеющие отношения к происшествию;
  4. принять возможные меры для оказания доврачебной мед. помощи пострадавшим, вызвать "Скорую мед. помощь".


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URL: https://www.vb.kg/394588
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