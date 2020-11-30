МВД. Советы и правила безопасности водителям перед длительной поездкой

Пресс-служба Министерства внутренних дел дает рекомендации водителям, которые собираются выезжать в длительную дорогу.
В продолжительной поездке водитель испытывает колоссальные нагрузки. Многочасовое управление транспортом приводит к физической и моральной усталости. В многокилометровые поездки должны отправляться наиболее дисциплинированные водители, имеющие опыт и стаж вождения.
Водитель, выезжающий в дальнюю дорогу, обязан:
- иметь при себе документы - водительское удостоверение, регистрационные
- документы на транспортное средство, паспорт;
- узнать об изменении погодных, дорожных и других условиях по выбранному маршруту;
- перед выездом проверить техническое состояние и оборудование транспортных средств;
- проверить заправку топливом, маслом, тормозной жидкостью, электролитом в аккумуляторных батареях.
Водителю запрещается:
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
- передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в упомянутых состояниях, а также лицам, не имеющим при себе водительское удостоверение.
Дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, которые уснули за рулем, как правило, характеризуются большим количеством пострадавших людей, поэтому:
- перед дальней дорогой водителю обязательно необходимо хорошо выспаться не менее 7 часов;
- перед дорогой не следует принимать успокаивающих лекарств и переедать;
- не следует пытаться проехать максимально большое расстояние пути без остановки;
- каждые 2 часа пути нужно делать 15-минутные перерывы на отдых;
- если в салоне есть курящие, необходимо почаще проветривать салон;
- наилучший способ борьбы с переутомлением – сон.
Если водитель почувствовал, что он засыпает за рулем, желательно остановиться в безопасном месте – на площадке для отдыха или широкой
обочине, и немного подремать – хотя бы 15-30 минут. Однако, категорически запрещается спать в кабине при работающем двигателе (это
опасно для жизни), открывать двери транспортного средства, если это создает помехи другим участникам дорожного движения.
При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной
- остановки на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности.
- не перемещать предметы, имеющие отношения к происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной мед. помощи пострадавшим, вызвать "Скорую мед. помощь".