МВД. Советы и правила безопасности водителям перед длительной поездкой

Пресс-служба Министерства внутренних дел дает рекомендации водителям, которые собираются выезжать в длительную дорогу.

В продолжительной поездке водитель испытывает колоссальные нагрузки. Многочасовое управление транспортом приводит к физической и моральной усталости. В многокилометровые поездки должны отправляться наиболее дисциплинированные водители, имеющие опыт и стаж вождения.

Водитель, выезжающий в дальнюю дорогу, обязан:

иметь при себе документы - водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, паспорт; узнать об изменении погодных, дорожных и других условиях по выбранному маршруту; перед выездом проверить техническое состояние и оборудование транспортных средств; проверить заправку топливом, маслом, тормозной жидкостью, электролитом в аккумуляторных батареях.

Водителю запрещается:

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в упомянутых состояниях, а также лицам, не имеющим при себе водительское удостоверение.

Дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, которые уснули за рулем, как правило, характеризуются большим количеством пострадавших людей, поэтому:

перед дальней дорогой водителю обязательно необходимо хорошо выспаться не менее 7 часов; перед дорогой не следует принимать успокаивающих лекарств и переедать; не следует пытаться проехать максимально большое расстояние пути без остановки; каждые 2 часа пути нужно делать 15-минутные перерывы на отдых; если в салоне есть курящие, необходимо почаще проветривать салон; наилучший способ борьбы с переутомлением – сон.

Если водитель почувствовал, что он засыпает за рулем, желательно остановиться в безопасном месте – на площадке для отдыха или широкой

обочине, и немного подремать – хотя бы 15-30 минут. Однако, категорически запрещается спать в кабине при работающем двигателе (это

опасно для жизни), открывать двери транспортного средства, если это создает помехи другим участникам дорожного движения.

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему обязан: