В НЦО открыт кабинет по консультированию рака молочной железы и шейки матки

В Национальном центре онкологии и гематологии открывается "Кабинет равного консультирования пациентов" для улучшения качества жизни людей, страдающих от рака молочной железы и рака шейки матки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования.

30 ноября 2020 года 13.3 час. в Национальном центре онкологии и гематологии (НЦОГ) стоится открытие "Кабинета равного консультирования пациентов" для улучшения качества жизни людей, страдающих от рака молочной железы и рака шейки матки, доступа к качественной диагностике и лечению, а также повысить осведомленность населения о том, что рак предотвратим и излечим.

Кабинет открыт при поддержке руководства НЦОГ, ОА "Healthy Future" проект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний, экспертов странового офиса ВОЗ, Американской неправительственной организации "Ресурс и Полиси Иксчейнж", Европейской Школы Онкологии и Европы Донны.

В структуре онкологической заболеваемости в Кыргызстане 1 место занимает рак молочной железы – 19,2 %000, 2 место рак шейки матки – 12,7 %000. Первое место в структуре смертности занял рак молочной железы (10,1 %000), 3-е место рак шейки матки (7,0 %000). В 2019 году зарегистрировано всего 624 новых случаев рака молочной железы, 408 случаев рака шейки матки.

Каждый случай рака у женщины является трагедией для всей ее семьи, психологическим потрясением, финансовым крахом, страхом смерти. Безвременная утрата женщины, матери становится причиной сиротства, развала семьи. В Кыргызстане рак репродуктивных органов все еще остается стигматизированной, а рак в целом воспринимается обществом как приговор. Женщине, столкнувшейся с раком репродуктивных органов нужна поддержка как психологическая, так и знание ее прав на здоровье и социального сопровождение.

Справка:

В рамках объявленного в Кыргызстане "Месячника осведомленности населения о раке молочной железы и рака шейки матки" ОФ "Эргэнэ" проводит обследование молочной железы жителей Чуйской области на передвижном цифровом маммографе, являющимся золотым стандартом ВОЗ. Со 2 декабря 2020 года передвижной цифровой маммограф будет установлен в Кеминском районе Чуйской области где врачи начнут обследовать жителей района.