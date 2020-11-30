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Садыр Жапаров женил своего сына (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Сын кандидата в президенты Садыра Жапарова Рустам женился. Видео свадебного торжества появилось в социальных сетях.

Судя по всему, мероприятие прошло в доме кандидата в президенты.

Поздравил Жапарова и его адвокат Шарабидин Токтосунов, разместивший поздравительное сообщение на своей странице в Facebook.

"Садыр Нургожоевич, Айгуль Жапаровна поздравляю вас!!! Желаю Рустаму также в будущем служить своему народу, как и его отец!!! Дай бог вам здоровья, иметь много внуков, правнуков и праправнуков!!!", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/394591
Теги:
Садыр Жапаров, свадьба, семья
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