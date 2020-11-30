Армия в десятки миллионов человек. Китай усиливает подготовку к войне?

Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к военачальникам страны с призывом усилить подготовку к боевым действиям в предстоящей войне. Об этом со ссылкой на государственные издания Китая сообщает Daily Mai.

Призыв прозвучал 25 ноября - во время встречи председателя с военачальниками Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Глава КНР призвал своих генералов "не бояться смерти и невзгод и сосредоточиться на подготовке к победе в войне". Правда, и в этот раз неясно с кем планирует воевать Поднебесная.

Это уже второй призыв главы КНР готовиться к войне.

Еще в октябре китайское государственное информационное агентство Xinhua сообщало, что Си Цзиньпин призвал военнослужащих страны "направить ум и энергию на подготовку к войне". Также он потребовал "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной" армией.

Такое заявление он сделал во время визита в корпус морской пехоты в городе Чаочжоу. По словам лидера КНР, укрепление боеготовности станет главным приоритетом на следующую пятилетку.

Однако при чрезвычайных обстоятельствах Госсовет КНР и Центральный военный совет (ЦВС) могут принять решение о призыве на действительную военную службу мужчин от 36 до 45 лет, пишет eadaily.com.В последнем случае общая численность личного состава китайской армии будет составлять десятки миллионов человек.