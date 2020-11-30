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"Онлайн-школа - глупо. Примите решение, не дожидаясь митинга #доканса"

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- Мария Стрельцова
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В Кыргызстане родители учащихся через приложение WhatsApp распространяют письмо на кыргызском языке, адресованное властям.

С марта 2020 года из-за карантинных ограничений школы и вузы республики закрыты.

"Учителя, ученики и родители признают, что "онлайн-обучение" - это глупость, что это всего лишь временный обман", - говорится в письме. - Почему болезнь не распространяется на рынках, в магазинах, в общественном транспорте, в ходе избирательных кампаний, на свадьбах, в кафе и ресторанах, или когда обсуждается Конституция, а когда речь идет о школах, университетах и культуре, действуют все карантинные запреты".

Авторы послания отмечают, что "если так будет продолжаться, то в будущем страна получит невежественных, не способных думать самостоятельно граждан".

Так же в письме говорится о том, что в период карантина многие подростки покончили жизнь самоубийством из-за семейных споров и насилия.

"Дети в селе не учатся онлайн, а занимаются земледелием и животноводством, а каких специалистов онлайн мы получим - каких врачей или учителей.

Ученые говорят, что болезнь никогда не исчезнет, и нам нужно научиться жить с ней. Мы должны соблюдать санитарные правила и продолжать жить своей жизнью.

Чиновники местного самоуправления этого не понимают и не могут принимать решения из-за страха потерять свои места. В некоторых городах процветает коррупция – через деньги и знакомства частным школам и детским садам разрешили работать. Это можно расценивать как социальную изоляцию и унижение ребенка.

"Власти должны немедленно взять на себя ответственность, и с 1 декабря открыть двери всех школ и вузов, снять все ограничения. Было бы лучше, если правительство примет правильное решение, не дожидаясь, пока люди соберутся и будут стоять #доканса на площади или перед мэрией", - пишут отчаявшиеся родители.

Между тем, недавно бишкекский общественный фонд "Юристы за права человека" провел исследования. По их данным, дистанционное обучение сопровождается психологическими потрясениями и негативной обстановкой. "66,5% ответов говорят о том, у ребенка не было желания, и он отказывался выполнять домашнее задание. В будущем это может привести к полному отказу и апатии по отношению к образованию", - таковы результаты исследования.


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URL: https://www.vb.kg/394602
Теги:
дети, митинг, школа, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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