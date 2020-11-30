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Вузы планируется вернуть к традиционной формы работы после Нового года

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- Екатерина Улитина
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После нового года в Кыргызстане могут начать работать высшие учебные заведения. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

"ВУЗы будем открывать после НГ, потерпите. По садикам вопросов/сложностей в городах больше, рассматриваем. Вопрос лишь в том, вытянем ли массовый наплыв тяжелых (пожилых и хроников) в больницах", - написала Сурабалдиева.

Она также прокомментировала вопрос открытия школ, рассказав, что родители и учителя просят возобновить обучение в обычном режиме. По ее словам, втихаря учителя и дети все равно встречаются, проводя уроки в арендованных частных помещениях за отдельную плату.

- Смысл в таких махинациях? - задалась вопросом вице-премьер.

Напомним, учащиеся школ и вузов с апреля 2020 года перешли на дистанционную форму обучения в связи с эпидемиологической ситуацией в республике по коронавирусу.


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URL: https://www.vb.kg/394605
Теги:
вуз, образование, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева
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