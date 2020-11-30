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Садык Шер-Нияз отказался от участия в выборах после разговора с Жапаровым

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- Бакыт Басарбек
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Кандидат в президенты Садык Шер-Нияз решил отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу Садыра Жапарова. Видео выступления политика опубликовал на своей странице в соцсети экс-глава пресс-службы ЖК Ибрагим Нуракун уулу.

По словам Шер-Нияза, он встретился накануне с Садыром Жапаровым.

- Я встретился с ним по инициативе Алмамбета Шыкмаматова. Встреча прошла в теплой атмосфере, мы сидели за накрытым столом. В ходе разговора выяснилось, что наши позиции по многим вопросам совпадают, - сказал Садык Шер-Нияз.


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URL: https://www.vb.kg/394606
Теги:
выборы, Кыргызстан, Садык Шер-Нияз, Садыр Жапаров
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