Садык Шер-Нияз отказался от участия в выборах после разговора с Жапаровым

Кандидат в президенты Садык Шер-Нияз решил отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу Садыра Жапарова. Видео выступления политика опубликовал на своей странице в соцсети экс-глава пресс-службы ЖК Ибрагим Нуракун уулу.

По словам Шер-Нияза, он встретился накануне с Садыром Жапаровым.

- Я встретился с ним по инициативе Алмамбета Шыкмаматова. Встреча прошла в теплой атмосфере, мы сидели за накрытым столом. В ходе разговора выяснилось, что наши позиции по многим вопросам совпадают, - сказал Садык Шер-Нияз.