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В центре Бишкека патруль задержал пешехода с пистолетом

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке сотрудники патрульной милиции задержали молодого мужчину с пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба патрульной милиции.

"29 ноября около 8.30 патруль милиции заметили неизвестного мужчину на пересечении улиц Фрунзе и Абдрахманова. В ходе проверки сотрудниками задержан А.А., 2002 года рождения. У гражданина был обнаружен неизвестный пистолет и 6 патронов", - говорится в сообщении управления патрульной милиции.

Задержанный мужчина был доставлен в Свердловский РОВД.

В настоящее время фактвнесен в Единый реестр преступлений и правонарушений УВД Свердловского района, ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/394607
Теги:
оружие, Бишкек, Патрульная милиция
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