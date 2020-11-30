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Свои органы на продажу. В Турции задержаны кыргызстанцы

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- Азиз Осмонов
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В Стамбуле арестованы пять из 18 лиц, подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, сообщает турецкое из aa.com.tr.

Как отмечается, ранее Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниями 18 иностранцев, которые обратились в "комитет по этике" и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов.

- В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны. После допроса восемь человек отпущены на свободу, 10 человек предстали перед судом. В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/394609
Теги:
Турция, Кыргызстан, медицина
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