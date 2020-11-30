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В Бишкеке с завтрашнего дня открываются кинотеатры

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке с 1 декабря открываются кинотеатры. Информацию VB.KG подтвердили в мэрии Бишкека.

Отмечается, что в кинотеатрах должны соблюдаться эпидемиологические правила и сохранятся некоторые ограничения.

Так, заполняемость залов должна составлять не более 50%;

Должна соблюдаться социальная дистанция между сиденьями и столами;

Масочный режим.

На входе у посетителей будут мерить температуру, а также будет вестись обработка рук.

Отметим, кинотеатры уже анонсировали открытие в тестовом режиме.

Об открытии театральных площадок пока не сообщается.

Напомним, кинотеатры в Бишкеке были закрыты еще в марте из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.


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URL: https://www.vb.kg/394615
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, карантин
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