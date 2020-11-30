В Бишкеке с завтрашнего дня открываются кинотеатры

В Бишкеке с 1 декабря открываются кинотеатры. Информацию VB.KG подтвердили в мэрии Бишкека.

Отмечается, что в кинотеатрах должны соблюдаться эпидемиологические правила и сохранятся некоторые ограничения.

Так, заполняемость залов должна составлять не более 50%;

Должна соблюдаться социальная дистанция между сиденьями и столами;

Масочный режим.

На входе у посетителей будут мерить температуру, а также будет вестись обработка рук.

Отметим, кинотеатры уже анонсировали открытие в тестовом режиме.

Об открытии театральных площадок пока не сообщается.

Напомним, кинотеатры в Бишкеке были закрыты еще в марте из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.