В Бишкеке с завтрашнего дня открываются кинотеатры

В Бишкеке с 1 декабря открываются кинотеатры. Информацию VB.KG подтвердили в мэрии Бишкека.
Отмечается, что в кинотеатрах должны соблюдаться эпидемиологические правила и сохранятся некоторые ограничения.
Так, заполняемость залов должна составлять не более 50%;
Должна соблюдаться социальная дистанция между сиденьями и столами;
Масочный режим.
На входе у посетителей будут мерить температуру, а также будет вестись обработка рук.
Отметим, кинотеатры уже анонсировали открытие в тестовом режиме.
Об открытии театральных площадок пока не сообщается.
Напомним, кинотеатры в Бишкеке были закрыты еще в марте из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.