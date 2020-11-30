Алканова: Садык Шер-Нияз только начал набирать обороты и сторговался

Журналистка и экс-кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" Эльнура Алканова прокомментировала отказ бывшего депутата и кинорежиссера Садыка Шер-Нияза от президентских амбиций.

"Еще один пример сегодня случился, чтоб понять, что мы сами заслужили хана.

Садык Шер-Нияз только начал набирать обороты, и тут же сторговался... никакие культур мультур, наука, история, или какие-то там технологии нам не нужны... голимая диктатура нужна нам оказывается", - написала Алканова на своей странице в соцсетях.

Депутат Дастан Бекешев хотя и не назвал прямо имени Шер-Нияза продемонстрировал понимание к решению бывшего коллеги:

"Всё очень просто. Знаешь что проиграешь, не хочешь тратить деньги, не можешь собрать подписи, - идёшь и договариваешься. Так хоть что-то перепадёт от участия на выборах", - поделился мнением Дастан Бекешев.

Напомним, в Кыргызстане на 10 января запланированы досрочные выборы президента. На пост претендуют 46 кандидатов, однако им еще предстоит собрать не менее 30 тысяч подписей своих сторонников, внести избирательный залог и иные документы.

Сегодня стало известно, что Садык Шер-Нияз встретился и одним из явных претендентов на президентский пост Садыром Жапаровым. После беседы Садык Шер-Нияз сообщил об отказе от участия в выборах в качестве кандидата.