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Парламентарии стран СНГ промониторят выборы в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Подготовка к наблюдению за выборами в органы государственной власти стран СНГ в 2021 году рассмотрена на 51-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Речь шла, в тои числе, и о предстоящих выборных кампаниях в Кыргызстане.

Членов Совета МПА СНГ, которые общались в видеоформате, проинформировал заместитель руководителя Секретариата этого Совета - директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ Иван Мушкет. Он сообщил о том, что в 2021 году запланировано проведение четырех избирательных кампаний: в Мажилис Парламента Казахстана, в Государственную Думу России, а также выборы президентов Кыргызстана и Узбекистана. После поступления соответствующих приглашений Секретариат Совета МПА приступит к формированию групп наблюдателей для осуществления международного мониторинга во всех этих случаях.

В продолжение обсуждения данного вопроса главы парламентов Казахстана Маулен Ашимбаев, Беларуси Наталья Кочанова, Кыргызстана Талант Мамытов и Молдовы Зинаида Гречаный высоко оценили мониторинговую деятельность МПА СНГ. И выразили благодарность международным наблюдателям от нее за участие в мониторинге избирательных кампаний, прошедших в этих странах в текущем году.

В свою очередь, Талант Мамытов проинформировал участников заседания о событиях, которые произошли в октябре в Кыргызстане и были связаны с недовольством итогами парламентских выборов. Спикер ЖК подчеркнул, что сегодня все процессы в стране идут по легитимному пути, работа государственных институтов власти не прекращена и, как прежде, направлена на решение социально-экономических вопросов, повышение благосостояния народа.

Талант Мамытов сообщил, что досрочные выборы президента Кыргызской Республики назначены на 10 января 2021 года, после чего планируется провести выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва. И пригласил делегацию от Межпарламентской Ассамблеи СНГ для участия в международном мониторинге за ходом подготовки и проведения этих важнейших для республики событий.

Напомним, что такой мониторинг в случае с выборами в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября текущего года, осуществляла, в том числе, миссия наблюдателей от СНГ. В нее были включены представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 144 специалиста, 12 из которых работали на долгосрочной основе. Возглавил миссию первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.


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URL: https://www.vb.kg/394617
Теги:
выборы, парламент, СНГ, Кыргызстан
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