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Дело Батукаева. У Верховного суда собираются сторонники Алмазбека Атамбаева

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- Екатерина Улитина
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Сторонники Алмазбека Атамбаева собираются у Верховного суда, где начинается очередное заседание по делу освобождения Азиза Батукаева.

Участники акции у Верховного суда требуют проводить заседания по данному делу в открытом формате для общественности и СМИ. Сейчас слушание дела проходит в закрытом режиме из-за засекреченных документов.

Ожидается, что сегодня суд поставит точку в деле Батукаева. Ранее Первомайский районный суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11,5 годам заключения. Городской суд оставил приговор в силе. Адвокаты бывшего президента будут требовать отмены приговоров первых двух инстанций.


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URL: https://www.vb.kg/394618
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, суд
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