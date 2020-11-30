Дело Батукаева. У Верховного суда собираются сторонники Алмазбека Атамбаева

Сторонники Алмазбека Атамбаева собираются у Верховного суда, где начинается очередное заседание по делу освобождения Азиза Батукаева.

Участники акции у Верховного суда требуют проводить заседания по данному делу в открытом формате для общественности и СМИ. Сейчас слушание дела проходит в закрытом режиме из-за засекреченных документов.

Ожидается, что сегодня суд поставит точку в деле Батукаева. Ранее Первомайский районный суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11,5 годам заключения. Городской суд оставил приговор в силе. Адвокаты бывшего президента будут требовать отмены приговоров первых двух инстанций.