Главы МИДов стран ОДКБ встретятся в видеоформате

Очередное заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ОДКБ состоится 1 декабря. Оно пройдет в режиме видеоконференции под председательством Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, которая сейчас председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности.

В заседании по видеосвязи примут участие главы внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В повестке дня, по информации пресс-службы этой организации, - состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности, ключевые аспекты деятельности ОДКБ. Будут подведены итоги председательства в ней России, которое перейдет к Таджикистану. Особое внимание предусматривается уделить взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества.

Будут проанализировано и выполнение решений предыдущего заседания СМИД ОДКБ, которое состоялось в видеоформате 26 мая текущего года. Тогда речь шла о состоянии и перспективах развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств ОДКБ, о сотрудничестве этой организации с СНГ и ШОC, об укреплении взаимодействия стран ОДКБ на международных площадках, о развитии миротворческого потенциала данной организации, о совместном противодействии современным вызовам и угрозам безопасности. Стороны также одобрили заявления по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН, о солидарности и взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, о поддержке призыва Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией COVID-19.

Нынешнее заседание, как и предыдущее, пройдет на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ. Он находится на постоянной связи с аналогичными структурами государств-партнеров, на базе его в период пандемии уже проходил ряд совместных мероприятий. Одним из них стала тренировка с дежурными сменами ЦКР и национальных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана по разрешению кризисной ситуации.