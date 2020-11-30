Определился новый лауреат международной премии имени Айтматова

Очередным лауреатом премии Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова стал писатель и ученый из Беларуси Владимир Гниломедов. Соответствующее решение было принято постоянной комиссией МПА по культуре, информации, туризму и спорту и вот теперь утверждено Советом МПА.

Эта премия учреждена самой МПА и Жогорку Кенешем в ноябре 2012 года по предложению парламента Кыргызстана. Она ежегодно присуждается за заслуги в области культуры, просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, за изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей, укрепление мира и дружбы, а также за развитие духовных связей между государствами.

Лауреатами этой премии в разные годы становились главный редактор российской "Литературной газеты" Юрий Поляков, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, директор Института древних рукописей Матенадаран имени святого Месропа Маштоца Грачья Тамразян (Армения), народный поэт Кыргызстана Шайлообек Дуйшеев, народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов. народный поэт Таджикистана Мухаммад Гоиб. Новый ее лауреат Владимир Гниломедов – известный в Беларуси и за ее пределами литературовед, писатель, заслуженный деятель культуры и академик Национальной академии наук Беларуси, доктор филологических наук, профессор.

Размер премии – 30 тысяч долларов, к ней прилагаются удостоверение и медаль, а сама она вручается ко дню рождения Чингиза Айтматова. Совет МПА СНГ, заседание которого прошло в режиме онлайн, единогласно поддержал кандидатуру Владимира Гниломедова. Но ввиду пандемии коронавируса было предложено вручить награду после нормализации эпидемиологической ситуации - лично и в торжественной обстановке.

Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова поблагодарили Жогорку Кенеш за инициативу создания премии имени Чингиза Айтматова. И подчеркнули, что это ее учреждение стало значимым шагом Межпарламентской Ассамблеи СНГ в деле увековечения памяти великого писателя, объединившего своими произведениями целые народы.