Переселение соотечественников в Россию: Тамбовская область

В конце ноября 2020 г. Главное управление по вопросам миграции МВД России признало Тамбовскую область одним из наиболее успешных регионов по реализации программы "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

В рамках данного бессрочного проекта переселенец и его семья могут получить все необходимое для успешной интеграции в новом регионе.

Кто может принять участие в программе:

– российские граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации;

– лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией;

– лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;

– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской Республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.

Участие в программе вправе принять и иностранные граждане, признаваемые законом соотечественниками, которые ранее уже успели оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или временное убежище на территории Российской Федерации. Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать следующим условиям:

– достигнуть 18-летнего возраста;

– быть дееспособным и трудоспособным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– обладать квалификацией и опытом работы, достаточными для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

– владеть русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества.

Как стать участником программы

Чтобы стать участником программы, нужно лично обратиться в находящийся в стране проживания уполномоченный орган за рубежом и заполнить заявление для участия в программе.

Уполномоченными органами являются:

– представительства МВД России за рубежом;

– консульские отделы посольств и консульские учреждения РФ.

При подаче заявления предоставляются следующие копии: документов, удостоверяющих личность соотечественника и членов его семьи, гражданство, подтверждающих место пребывания/жительства (подтверждающие право на постоянное или временное проживание в РФ для соотечественников, проживающих на законном основании на территории РФ), а также документов о семейном положении, об образовании, профессии и специальности, профессиональной подготовке, трудовой деятельности с предъявлением оригиналов перечисленных документов.

Документы, составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.

В программе можно принимать участие единолично или семьей. При этом льготные условия на оформление всех статусных документов и приобретение российского гражданства распространяются как на участника программы, так и на членов его семьи, в том числе нетрудоспособных, которых он укажет в документах.

После проверочных мероприятий и поступления заявления в уполномоченный орган (Управление труда и занятости населения Тамбовской области) срок рассмотрения заявления и принятия решения не превышает 15 дней.

Важная информация для заинтересованных

При рассмотрении заявок на участие в программе преимущество будут иметь следующие категории соотечественников:

– предполагающие осуществлять трудовую деятельность в соответствии с потребностью экономики области;

– имеющие высшее, среднее специальное, общее среднее образование;

– владеющие русским языком (устным и письменным), воспитанные в духе российской культуры и обычаев, способные к скорейшей адаптации и включению в систему позитивных социальных связей;

– не имеющие социально опасных заболеваний;

– имеющие профессиональное образование либо трудовой стаж по специальностям, востребованным на рынке труда области;

– способные самостоятельно, за счет собственных средств решать вопросы жилищного обустройства и регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в выбранном муниципальном районе или городском округе области;

– заявившие о переселении совместно с детьми, родителями;

– имеющие собственное жилье.

С вопросами о трудоустройстве участник программы и члены его семьи могут обратиться в центр занятости населения на территории муниципального образования.

Для переселенцев в области действуют Центры временного размещения – сроком на 6 месяцев.

Дети переселенцев могут посещать школы на общих основаниях.

Компенсационный пакет и финансовые выплаты

Компенсационный пакет, на который могут рассчитывать соотечественник и его семья, включает услуги в области здравоохранения, в сфере общего и профессионального образования, социального обеспечения, содействия в трудоустройстве. Уполномоченный орган по осуществлению компенсационных и иных выплат участнику государственной программы из средств федерального бюджета – УВМ УМВД России по Тамбовской области.

Единовременное денежное пособие (ЕДП) на обустройство выплачивается участнику госпрограммы в размере 20 000 рублей и членам семьи участника госпрограммы – по 10 000 рублей. Решение о выплате пособия принимается в течение 15 дней с даты подачи заявления.

Ведущие виды производства в области

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство – является ведущим сектором экономики региона. Сельхозпредприятия области – основные производители зерна, сахарной свеклы, подсолнечника.

Основная доля промышленности приходится на обрабатывающие, химические производства, производства пищевых продуктов, транспортных средств, электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

В области действует пять государственных учреждений высшего профессионального образования и шесть филиалов вузов, одно негосударственное учреждение высшего профессионального образования и пять филиалов, 30 государственных образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования, 259 дошкольных образовательных учреждений.

Наиболее востребованные специальности (профессии) на рынке труда Тамбовской области

На рынке труда Тамбовской области стабильно востребованы специалисты рабочих профессий (водители, слесари, токари, сварщики, швеи, трактористы и т.д.); учителя и врачи различных специальностей; работники сельского хозяйства и животноводства.

Региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется с 2007 г. Всего за это время в регион переехали свыше 19 тысяч человек. В прошлом году участниками программы стали более 2,5 тыс. переселенцев и членов их семей. В этом году в Тамбовскую область прибыли еще 850 соотечественников.