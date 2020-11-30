Внимание! До весны будет закрыт КПП "Каркыра-автодорожный"

С 18.00 30 ноября будет временно закрыт контрольно-пропускной пункт "Каркыра-автодорожный". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

"В связи с резким ухудшением погодных и дорожных условий, а также с целью недопущения чрезвычайных ситуаций будет временно до 1 марта 2021 года прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Каркыра-автодорожный" (КР) - "Кеген-автодорожный" (РК) на кыргызско-казахстанском участке государственной границы", - говорится в сообщении ГПС.

КПП "Каркыра – автодорожный" находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области. "Каркыра – автодорожный" является многосторонним, автомобильным КПП.