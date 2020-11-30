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Бишкек получил помощь от города-побратима Самсуна

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- Мария Стрельцова
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Турецкий город Самсун поддержал Бишкек, и передал 180 тысяч медицинских масок для бишкекчан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Объединив силы, мы продолжаем борьбу с covid-19 и пневмонией", - говорится в сообщении.

Вопрос транспортировки гуманитарной помощи взяли на себя турецкий Красный полумесяц (Turk Kızılay) и Национальное общество Красного полумесяца КР.

1 ноября 2013 года в городе Самсун был подписан протокол об установлении побратимских связей между городом Бишкек и Самсун.


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URL: https://www.vb.kg/394629
Теги:
мэрия, Бишкек, Помощь
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