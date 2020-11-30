Бишкек получил помощь от города-побратима Самсуна

Турецкий город Самсун поддержал Бишкек, и передал 180 тысяч медицинских масок для бишкекчан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Объединив силы, мы продолжаем борьбу с covid-19 и пневмонией", - говорится в сообщении.

Вопрос транспортировки гуманитарной помощи взяли на себя турецкий Красный полумесяц (Turk Kızılay) и Национальное общество Красного полумесяца КР.

1 ноября 2013 года в городе Самсун был подписан протокол об установлении побратимских связей между городом Бишкек и Самсун.