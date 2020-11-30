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Нарушение протокола дипломата. В чьих интересах "работает" Эдил Байсалов?

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- Азиз Осмонов
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Напрашивается резонный вопрос, Эдил Байсалов работает в интересах Кыргызстана или в интересах Великобритании? Возможно, он забыл, что дипломат и снова превратился в правозащитника? Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Здесь он однозначно влияет на баланс сил, но вот в интересах ли республики, вновь задался вопросом политолог.

- Или все-таки это влияние Запада? Просто власть должна понимать, что дипломаты должны заниматься своей работой, общественные деятели – своей. А здесь у нас все смешалось. Поэтому, мы не можем понять, какие процессы запускаются, хотя мы являемся игровыми фигурами внешних игроков. Но с точки зрения Кыргызстана Байсалов явно занимается совершенно несвойственными для дипломата делами, - считает Марс Сариев.

Политолог напомнил, что по протоколу посол должен находиться в месте пребывания.

- Здесь он активно проводит политическую деятельность, хотя функции дипломатов совершенно иные. Но его включили в состав Конституционного совещания. Это нарушение протокола. Хотя интересно, почему пошли на такой шаг? К тому же, сейчас он возвращается в свою деятельность правозащитника, общественного деятеля, при этом разрывая каноны дипломатии. Если бы он по дипломатическому заданию этим занимался в Лондоне, продвигая интересы Кыргызстана, другой вопрос. Здесь же, повторю, нарушение всех дипломатических правил, - подчеркнул Марс Сариев.

Важно понимать, что один из глобальных игроков – Великобритания. Посол этой страны очень профессионально работает в Кыргызстане, отметил политолог.

- Английская дипломатия является одной из самых сильных из всех дипведомств. Вольности Байсалова в КР показывают, что они сочетаются с интересами Великобритании. При этом, как ни парадоксально, Байсалов, находясь в Кыргызстане, проводит либеральную политику Запада. Но если мы подвигаем такую политику, значит, работаем на глобальные центры США, Великобритании и других глобальных "западных" игроков. И в эту роль кандидатура Байсалова вписывается крайне органично, - подчеркнул Марс Сариев.

Напомним, Эдил Байсалов - действующий посол КР в Великобритании сегодня в рамках Конституционного совещания высказался по числу депутатов. Он уверен, что сокращение числа депутатов до 35 человек является прямым покушением на народовластие, и что им нужно увеличить финансирование.


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URL: https://www.vb.kg/394630
Теги:
Великобритания, посольство, Кыргызстан, дипломатия, власть
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