Хуже созыва в Бишкекском горкенеше еще не было...

Городской кенеш в очередной раз наглядно продемонстрировал горожанам уровень своей эффективности, который уже давно стремился к нулю. Вот уже больше недели народные избранники не могут собраться на заседание, чтобы рассмотреть хоть и текущие, но все же очень важные вопросы, в числе которых проект бюджета на следующий год.

А началась демонстрация депутатской бесполезности с развала коалиции большинства. Сессия городского парламента должна была состояться 19 ноября. И начало дня выдалось привычным для этого созыва - с хронических опозданий народоизбранников, которые стали их визитной карточкой. Не припомнится ни одного собрания этих депутатов, которое началось бы вовремя или хотя бы с минимальным опозданием. Вот и на этот раз садиться за рабочий стол никто не спешил. Правда, в аппарате горкенеша поспешили объяснить этот момент тем, что идут фракционные совещания.

На повестке дня значилось более десятка вопросов, в числе которых структура мэрии, внесение изменений в бюджет текущего года и обсуждение проекта на следующий, готовность к отопительному сезону, пандемия коронавируса и другие.

Однако, когда слуги народа все же соизволили собраться на общее заседание, как гром среди ясного неба прогремела новость о развале коалиции большинства. Напомним, городской кенеш нынешнего созыва представлен пятью фракциями - "Республика - Ата Журт", "Мекеним Кыргызстан", СДПК, "Онугуу Прогресс" и "Кыргызстан". В коалицию входили первые четыре, а последний оставался в оппозиции.

Причиной для распада объединения послужил выход из него фракций "Республика - Ата Журт" и "Мекеним Кыргызстан", о чем сообщили их лидеры. Правда, о причинах раздора они умолчали. Мало того, о готовящемся "брекзите" были осведомлены не все члены самих этих фракций, не говоря уже о депутатах из других партий.

После этого встал вопрос о целесообразности дальнейшей работы. Многие депутаты, в числе которых Эрнис Докенов, Канатбек Музуралиев, Валентина Лисниченко и спикер Жаныбек Абиров, высказали мнение продолжить заседание, а создание новой коалиции обсудить потом. Но лидер оппозиционного "Кыргызстана" Куванычбек Конгантиев предложил все же сделать перерыв. За это время юридический отдел аппарата должен был подготовить заключение, имеют ли право депутаты продолжать работу сессии или нет.

Остановились на том, чтобы сделать паузу, в это время начались переговоры о создании новой коалиции. К работе, естественно, уже никто не вернулся. Из всех числящихся в повестке вопросов не был рассмотрен ни один.

Уже на следующий день, 20 ноября, стало известно, что создано новое объединение, в которое вошли "Республика - Ата Журт", "Мекеним Кыргызстан" и СДПК. За бортом остались "Онугуу Прогресс" и "Кыргызстан". Лидером коалиции большинства утвердили Жумабека Салымбекова из СДПК, а его заместителями стали Анатолий Горбунов из "Республика - Ата Журт" и Нургазы Каримов от "Мекеним Кыргызстан".

Жумабек Салымбеков отметил, что вновь образованное большинство поддерживает действующего председателя горкенеша Жаныбека Абирова и его заместителя Руслана Жакишова.

Тогда же назначили и новую дату заседания - 24 ноября. Увы, но и в этот день, несмотря на его классическое начало в виде опозданий, сессии не случилось. Ее решили провести 2 декабря.

Естественно, такое наплевательское отношение депутатов к своей работе многие горожане восприняли в штыки. И на то есть несколько причин. Во–первых, в городском кенеше обсуждаются не проведение утренников в детских садах и не раздача гумпомощи. Члены столичного парламента решают куда более серьезные задачи, такие, как утверждение главного финансового документа города, и прочее. И начинать лучше заранее, чтобы не возникало очередного прецедента, когда город несколько месяцев очередного года жил без утвержденного бюджета.

Во–вторых, жители столицы не видят смысла в этих непонятных телодвижениях по изменению состава коалиции большинства. Ведь, к большому счастью, работать теперешним народоизбранникам осталось только до апреля следующего года. Так зачем было тратить драгоценное время на то, что уже не имеет значения. Народ считает, что партии пытаются перед уходом делить и распиливать преференции, которые им дает представительство в горкенеше. Вот и помалкивают о причинах развала.

В–третьих, бишкекчане возмущены переносом сессии на 2 декабря. Какой в этом резон, если вы уже сформировали новое большинство? Что это, если не самое настоящее наплевательство на город и его проблемы? Бушует пандемия, стоят крепкие морозы, которые проверяют на прочность все коммуникации, экономика Бишкека стремительно падает. А им все нипочем - делят членство в коалиции и переносят заседания.

Вот именно поэтому горожане и подняли вопрос прямых выборов мэра. Никто не хочет, чтобы за них столь важный вопрос решали люди, дисциплины которых не хватает даже на элементарную пунктуальность, не говоря уже о более серьезных вещах. Наверняка нынешний созыв запомнится как самый провальный за всю историю Бишкека. Если только, конечно, не придут деятели еще хуже, чем нынешние.

кстати

На месте сгоревшей Генеральной прокуратуры появится здание для городского кенеша. Напомним, здание на улице Киевской, с западной стороны Агропрома, было сожжено в 2010 году, с тех пор его руины "украшают" центр столицы. Сначала хотели все это снести и построить новое, потом предлагали разместить на этом месте сквер. Теперь же намереваются отремонтировать и переселить в него аппарат горкенеша и несколько структурных подразделений мэрии.

Чиновниками получено техническое заключение Государственного института сейсмостойкого строительства. Там указано, что некоторые конструкции здания находятся в неудовлетворительном состоянии и необходимо провести их усиление.

- Износ конструкций составляет около 64 процентов, что не дает оснований для сноса, - заявил вице–мэр Уланбек Азыгалиев. - Но все станет точно известно после проектно–изыскательских работ. Если расчеты покажут, что основные конструкции здания выдержат нагрузку, то нужно будет их усилить и провести капитальный ремонт. Если же специалисты сочтут, что фундамент и колоны не выдержат, тогда будем ставить вопрос о сносе на рассмотрение комиссии и принимать окончательное решение.