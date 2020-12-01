Российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами

За студентами из других стран, которые из-за карантинных мер не смогли въехать в Россию и испытывают сложности с дистанционной учебой, бюджетные места в вузах будут сохранены. Об этом заявили в Министерстве образования и науки РФ.

Напомним, что ранее российское издание lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщало, что иностранных студентов начали отчислять из российский вузов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях.

"Минобрнауки России находится в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями", - подчеркнули в министерстве, отметив, что отчислений студентов из других стран в связи с переходом вузов на удаленное обучение не производилось. Не поступало и обращений по поводу таких отчислений в связи с отсутствием на занятиях

В кыргызской диаспоре Москвы подтвердили, что им неизвестны факты отчисления молодых соотечественников из высших учебных заведений РФ по упомянутым причинам.

Вместе с тем, по информации министерства, все вузы в Москве и Санкт-Петербурге, а также в регионах, в которых отмечена сложная эпидемиологическая обстановка, уже переведены на "удаленку". Российским университетам рекомендовано принимать аналогичное решение исходя из ситуации в конкретном субъекте страны.

В Минобрнауки РФ также сообщили, что разработали рекомендации вузам для эффективной организации удаленного обучения. В целях оказания помощи в организации дистанционного обучения ведомство совместно с федеральным агентством "Россотрудничество" прорабатывает вопрос предоставления иностранным студентам рабочих мест в представительствах этого агентства и филиалах российских вузов по месту их проживания.