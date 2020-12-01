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Садыр Жапаров - потомок ханов? Новые архивные находки

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- Мария Стрельцова
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Известный историк, ученый, журналист-публицист Кыяс Молдокасымов поделился новыми архивными документами, где упоминается родословная Садыра Жапарова.

Как сообщил VB.KG сам ученый, 30 июля 2015 года, в Центральном государственном архиве Казахстана в Алматы, он наткнулся на документы о Солтонкуле Алибай уулу.

В этом документе сказано об управлении племен бугу и саяк на Иссык-Куле, а также назначениях первых волостных управляющих. Среди них есть документ, подтверждающий, что в 1865 году Султанкул бин Алибай был первым болушем.

- Садыр Жапаров сидел в тюрьме, когда я нашел эту информацию в архивах Алматы и взял копию. Меня об этом никто не просил, они необходимы для истории. У меня на руках есть копии этих документов. Пятая из них - это печать Солтонкула Болуша - Султанкул бин Алибая. Более подробную информацию о сыне Солтонкула Кочкуне и его сыне Жапаре можно найти в архивах Алматы. Но я до них еще не дошел. Его дед Жапар бежал в Китай в 1916 году во время восстания Уркун, и умер в 1917 году. Дед Садыра Жапарова, Мусталы (1900-1988), также испытал все тяжести тех времен.

Родословная Садыра Жапарова подробно описана его отцом Мусталы уулу Нургожо ажы в своей книге "Кыргыздын сыры санжыра".

Из истории известно, что сын Жамангул Баатыра Белек Конурат с помощью Бору Баатыра в конце XVII века стал ханом иссыккульского народа. Говорится, что сын Белека Алдаш был бием. В свое время российской прессе также сообщалось, что сын Алдаша – Бирназар был бием.

"Исторически самый известный из прадедов Садыра Жапарова, из рода Бугу - манап Бирназар-бий, по словам русского этнографа Аристова, упоминался в российском журнале "Семипалатинские областные ведомости" в 1890-х году", - рассказал Молдокасымов.

Аристов описал встречу капитана Андреева, тоже русского путешественника, с манапами рода Бугу, которая состоялась в 1785 году: "(мы встретились" бугунский волось со старшиной Бирназар-бием... Этот Бирназар бий должен быть тот самый, который, который, по преданияем, слышанным г.фон Греном (1877) привел богунцев (бугу) на Иссык Куль из ферганы после падение цзцнгаров (жунгар)" (орфография сохранена).

- Капитан Андреев дал сравнительную характеристику Бирназар бию, как старшина волости. На самом деле на тот период иссыккульские бугинцы еще не входили в состав России. Не было глав волостей - были главы народа. (Материал из Википедии: бек, бий - тюркский титул и звание, военное и административное, идущее первоначально от общетюркского титула bək - вождь).

Прадед Садыра Жапарова Бирназар был бием, многодетным человеком, имел большой авторитет. Когда Бирназар Бий скончался, его родственники похоронили его на юге, по одним данным - в легендарном Арсланбапе, по другим - в мавзолее Азрет Аюба в Джалал-Абаде. Сын Бирназара - Алыбай, сын Алыбая Солтонкул, о котором говорится в начале статьи.


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URL: https://www.vb.kg/394658
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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