Гунтрам Кайзер: Выборы в Кыргызстане закончатся одним туром

Кыргызстан готовится к выборам президента страны, через две недели официально стартует избирательная кампания кандидатов. Что ждать от этих выборов? Какие PR-технологии будут на них использоваться? Своим мнением по этому поводу поделился бывший дипломат, руководитель берлинского PR-агентства KaiserCommunication, известный специалист по политическим процессам на постсоветском пространстве Гунтрам Кайзер.

Господин Кайзер, в этот раз о желании участвовать в выборах президента Кыргызстана заявили 65 кандидатов, часть уже сошла с гонки. Сколько из них окажется в итоговом бюллетене, на Ваш взгляд?

– До реальной борьбы дойдет пять или шесть кандидатов. При этом, как показывает кыргызский опыт, скорее всего всё закончится в первом туре, тут сложно ожидать каких-то неожиданностей.

Не скажете фамилию победителя?

– Нет! Но вы сами можете посмотреть данные соцопросов. Ближе к выборам количество неопределившихся станет ниже, многие избиратели сделают ставку на явного лидера гонки.

Какая мотивация участвовать в выборах у тех кандидатов, которые не имеют шансов на победу?

– Мотивов может быть много. Кто-то просто привлекает к себе внимание или рассчитывает на то, что это участие поможет занять высокую должность после выборов. Кто-то пытается воспользоваться ситуацией, чтобы решить важную для общества социальную проблему, – статус кандидата позволяет открыто говорить на разные темы и получать медийную поддержку.

В других странах некоторые кандидаты выступают политическими спойлерами, но Кыргызстан в этом плане проводит выборы более честно и прозрачно, такая практика не является распространенной.

Насколько на этих выборах возможно применение черных технологий?

– Вряд ли эти выборы будут идеальными с точки зрения этичности. Зима в Республике ожидается холодной, поэтому не исключены "традиционные" попытки подкупа углем избирателей в сельских населенных пунктах.

Можно ожидать использования астротурфинга – неэтичных технологий продвижения в соцсетях. При этом недоброжелатели часто притворяются сторонниками кандидата, ведут себя крайне агрессивно и от его лица угрожают оппонентам. После этого кандидата начинают обвинять в создании "фабрик ботов" и давлении на других участников выборов.

Ходят слухи о привлечении на этих выборах российских и американских политтехнологов…

– В этом нет ничего удивительного. На постсоветском пространстве часто привлекают PR-специалистов из России, США и Великобритании. В этих странах сформирована очень хорошая школа политического консалтинга, в то время как квалификация специалистов в странах СНГ пока еще оставляет желать лучшего.

А кто из технологов работает профессиональнее?

– Американцы гораздо лучше активизируют людей на массовые мероприятия, русские обычно более креативны и хорошо работают с соцсетями и СМИ, британцы наиболее убедительно выстраивают имидж кандидата. Но все зависит от конкретного технолога и, в первую очередь, от самого кандидата.

Другие страны будут вмешиваться в наши выборы?

– Вряд ли США, Россия, Китай, Казахстан или другие страны будут официально вмешиваться в ваши выборы. Безусловно, каждая из стран симпатизирует тому или иному кандидату, но откровенного вмешательства не будет. Кроме того, кыргызский народ достаточно мудрый, чтобы не позволить это сделать.

Что вы можете посоветовать простому избирателю?

– Постарайтесь абстрагироваться от негатива, не вступать в перебранки в социальных сетях. Выборы – это не повод, чтобы обижать других людей. Внимательно читайте программы кандидатов, это позволит сделать более разумный выбор. Ну, и, конечно же, приходите голосовать. Чем больше людей выскажет свое мнение 10 января, тем стабильнее будет ситуация в стране после выборов.

Источник: sayasat.kg