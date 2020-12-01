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Депутат предложил убрать дополнительные надбавки к пенсиям у силовиков

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- Азиз Осмонов
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Большая часть силовиков, включая генералов, а также сотрудников надзорных и правоохранительных органов, получают дополнительные выплаты к пенсии. Это необходимо прекратить. Об этом заявил депутат ЖК Акылбек Жапаров.

Он отметил, что их оплата труда, итак, выше, чем, скажем, у врачей.

- Но при этом они не платят подоходный налог и отчисления в Соцфонд. К тому же, я считаю, что надо изменить существующее законодательство и продлить срок службы сотрудников правоохранительных органов. Пусть выходят на пенсию не через 20, а через 25 лет, - подчеркнул Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/394666
Теги:
Акылбек Жапаров, Генеральная прокуратура, МВД, прокуратура, Социальный фонд, пенсии, Патрульная милиция, Кыргызстан, Депутат
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Комментарии
Жапаров тупой
01.12.2020, 14:33

Закон обратной силы не имеет

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Султан
01.12.2020, 14:56

Не уважаемый Акылбек Жапаров,давайте сократим и ваши расходы! Вы мастера считать и щупать карманы других! Ты попробуй тоже как силовики работать без выходных, без праздников не нормированном режиме и плачь...

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