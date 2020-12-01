Депутат предложил убрать дополнительные надбавки к пенсиям у силовиков

Большая часть силовиков, включая генералов, а также сотрудников надзорных и правоохранительных органов, получают дополнительные выплаты к пенсии. Это необходимо прекратить. Об этом заявил депутат ЖК Акылбек Жапаров.

Он отметил, что их оплата труда, итак, выше, чем, скажем, у врачей.

- Но при этом они не платят подоходный налог и отчисления в Соцфонд. К тому же, я считаю, что надо изменить существующее законодательство и продлить срок службы сотрудников правоохранительных органов. Пусть выходят на пенсию не через 20, а через 25 лет, - подчеркнул Жапаров.