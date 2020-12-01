"Алмазбека Атамбаева сегодня должны отпустить и обеспечить госохраной"

Сегодня ГСИН КР должна освободить Алмазбека Атамбаева из ИК-47 домой. После отмены обвинительного приговора в отношении бывшего президента по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, нет никаких законных оснований держать его в заключении. Об этом VB.KG заявил адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

Он сообщил, что сейчас юристы получили на руки резолютивную часть решения Верховного суда. В ней ничего не сообщается по поводу меры пресечения в отношении бывшего президента.

"В соответствии с законом после того, как судебный акт, который являлся основанием для нахождения Алмазбека Атамбаева в колонии, был отменен, он должен быть освобожден. Сегодня мы передадим ГСИН выписку решения Верховного суда. И ожидаем от ГСИН исполнения закона. Сейчас других оснований для заключения нашего подзащитного не имеется. Атамбаев, к сожалению, является обвиняемым по многим уголовным делам - по делу о ТЭЦ, о событиях в Кой-Таше, по земельному участку и пр. - но ни по одному из них в отношении него мера пресечения в виде ареста не применялась. Поэтому мы ожидаем, что решение вступит в силу", - пояснил юрист.

Кроме того, что Атамбаева должны отпустить домой, его еще обязаны обеспечить госохраной, уверяет Слесарев.

"После отмены обвинительного приговора судов двух инстанций, ГКНБ должен автоматически предоставить Алмазбеку Атамбаеву госохрану в соответствии с законом о статусе экс-президента. Об этом гласит и нынешний закон - до вступления в силу приговора суда он должен быть обеспечен госохраной", - заключил адвокат.

Напомним, накануне Верховный суд принял решение об отмене приговоров Первомайского районного и Бишкекского городского судов по делу о незаконном освобождении Батукаева.