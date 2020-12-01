Акция "Счастливая неделя"! Премиальные номера MegaCom со скидкой до 100%

Не успели приобрести красивый и запоминающийся номер в "Черную пятницу"? Не отчаивайтесь! По многочисленным просьбам абонентов компания MegaCom объявляет о проведении акции "Счастливая неделя".

Воспользуйтесь возможностью приобрести премиальные номера MegaCom категории "Серебро", "Золото" и "Платина" со скидкой до 100%.

Акция действует с 1 по 6 декабря 2020 года включительно во всех Центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom.

Как воспользоваться скидкой?

Для получения 100% скидки (стоимость – 0 сомов) на номера категории "Серебро" абоненту достаточно подключиться к одному из следующих тарифных планов: #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795. 100% скидка (стоимость – 0 сомов) на номера категории "Золото" распространяется на абонентов, подключивших тариф #Супервыгодный 795. Скидка 90% (стоимость – 750 сомов) на номера категории "Платина 7500" действует при подключении к тарифам #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795. Номера категории "Платина 15000" можно приобрести в любом Центре продаж и обслуживания со скидкой 70% (стоимость – 4500 сомов) при подключении к тарифу #Супервыгодный 795. На номера категории "Платина 30000" предусмотрена скидка 50% (стоимость – 15000 сомов) при подключении к тарифам #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

Подробнее о тарифах линейки #Супервыгодный читайте на официальном сайте компании.

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