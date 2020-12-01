В России могут продлить сроки пребывания иностранных граждан

Продлить в условиях пандемии срок пребывания в России иностранцев и лиц без гражданства до лета 2021 года – такую возможность прорабатывают сейчас в МВД страны. Об этом сообщил на совещании в Совете Федерации заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.

По его словам, приезжие, находящиеся на территории России, должны иметь возможность трудоустройства. "Люди, которые приехали с любой целью в Россию и не смогли вернуться назад, находящиеся здесь длительное время, каким-то образом должны получать возможность для существования. Они в любом случае будут осуществлять трудовую деятельность", - добавил Адзинов.

Напомним, что в период пандемии в РФ указами ее президент уже трижды продлевались сроки временного пребывания иностранных граждан, у которых истекли такие сроки. Этими документами предусматривалось и упрощение режима нахождения в стране, процедуры трудоустройства в ней. Последним по очереди указом, принятым в сентябре, такой порядок продлевался до 15 декабря.

В соответствии с указом, иностранцам не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство). Документ также разрешает выезд иностранных граждан из РФ в государства их гражданской принадлежности, если сроки действия их документов истекли после 14 марта 2020 года. Указ вступил в силу с 16 сентября.

"Сейчас мы с администрацией президента работаем над дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года", - проинформировал Кирилл Адзинов.

"В связи с карантинными мерами и даже после возобновления авиационного сообщения между Кыргызстаном Россией в ней по-прежнему остается большое количество наших трудовых мигрантов. Более того, многие из тех, кто в минувшие месяцы в силу разных обстоятельств вернулся на родину теперь хотели бы продолжить работу в России. Но не всем теперь удается сделать это, ведь возможности авиасообщения, к сожалению, ограничены, а передвижение другими видами транспорта все еще невозможно из-за закрытия границ. Что касается многих кыргызстанцев, которые в течение года не покидали Россию, для них очень важно очередное продление сроков пребывания иностранных граждан в ней. И мы искренне благодарны российским властям за внимание к нуждам таких людей", - говорит руководитель межрегионального общественного объединения "Кыргыз биримдиги" Абдыганы Шакиров.