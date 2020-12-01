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Верховный суд прокомментировал ожидаемое освобождение Атамбаева

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- Оксана Гут
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Вопрос об изменении меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева может быть разрешен при новом рассмотрении уголовного дела по существу в Первомайском районном суде г.Бишкек. И в случае если поступит ходатайство от адвокатов в защиту его интересов. С таким заявлением выступила пресс-служба Верховного суда КР.

Ответ последовал на сообщения адвокатов бывшего президента о том, что сегодня его должны выпустить из колонии домой.

Напомним, постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 30 ноября 2020 года приговоры Первомайского районного суда г.Бишкек от 23 июня 2020 года и судебной коллеги по уголовным делам о проступках Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года в отношении Атмабаева А.Ш., Джолдубаевой И.Ы., Раимжанова А. и Качкыналиева К.О. отменены.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд г.Бишкек в ином составе суда.


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URL: https://www.vb.kg/394685
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Верховный суд, приговор, суд, Кыргызстан
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