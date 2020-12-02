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Главы оборонных ведомств стран ОДКБ укрепляют коллективную безопасность

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- Евгений Денисенко
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Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности прошло 1 декабря в онлайн-формате. Участие в нем приняли главы оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Обострение ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, не позволило нам встретиться лично. Вынуждены проводить сегодняшнее заседание в режиме видеоконференции. Думаю, что это не помешает эффективной работе, обмену мнениями по актуальным аспектам военно-политической обстановки и деятельности нашей организации", - сказал генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание.

"С момента нашей предыдущей встречи, - продолжил он, - произошёл ряд изменений в составе Совета министров обороны государств ОДКБ. Министром обороны Армении был назначен генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян, начальником генерального штаба вооружённых сил Кыргызстана - генерал-майор Таалайбек Омуралиев. Поздравляю коллег с назначением на высокие посты. Желаю доброго здоровья, успехов в служебной деятельности и плодотворной работы в Совете министров обороны".

Шойгу напомнил, что нынешнее заседание проходит в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдёт 2 декабря также в видеоформате. На этой сессии главы государств-партнеров подведут итоги председательства Российской Федерации в организации и определят перспективы её развития.

Анализируя результаты уходящего года, Сергей Шойгу подчеркнул, что все проведенные мероприятия "способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран". И особо отметил состоявшееся в сентябре совместное заседание министров обороны государств СНГ, ШОС и ОДКБ. В таком расширенном, "евразийском" формате встреча глав оборонных ведомств организовывалась впервые. Она прошла в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", включала посещение Музейного комплекса "Дорога памяти". Активное участие в формировании его информационного массива, по словам Шойгу, приняли все государства ОДКБ.

Кроме того, отметил глава МО РФ, несмотря на пандемию, удалось провести на высоком уровне Международный военно-технический форум и Армейские международные игры, реализовать значительную часть запланированного в плане оперативной и боевой подготовки с Коллективными силами ОДКБ. Необходимые задачи отрабатывались в ряде совместных учений, и они показали, что "организация готова к решению антикризисных задач, в том числе в условиях пандемии". Усилия сосредотачивались также на разработке ряда ключевых документов, направленных на обеспечение как национальной безопасности стран ОДКБ, так и коллективной безопасности организации в целом.

В ходе заседания принято решение о переработке Плана оперативного развёртывания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) с учётом современных реалий, спланировано развитие военного сотрудничества на очередной пятилетний период, одобрен проект межгосударственного соглашения по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Большое внимание было уделено развитию миротворческого потенциала ОДКБ. Согласован механизм подключения ее миротворческих сил к операциям ООН по поддержанию мира, уточнен состав и дислокация данных сил, рассмотрены вопросы подготовки личного состава миротворческих подразделений.


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