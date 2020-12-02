Погода
$ 84.69 - 84.90
€ 101.12 - 102.37

КНР увеличит поток транспорта, проходящего через "Иркештам" и "Торугарт"

277  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай готов увеличить количество автотранспортных средств, проходящих через КПП "Иркештам" и "Торугарт" с 3 декабря 2020 года. Об этом было заявлено в ходе встречи исполняющего обязанности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра КР Артема Новикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства, китайская сторона готова увеличить количество рабочих часов с 8 до 12 часов, а также перевести контрольно-пропускной пункт на ежедневный режим работы, в том числе в выходные дни.

К этому пришли после неоднократных обращений кыргызской стороны, а также после встречи и.о. премьер-министра Новикова с послом КНР в КР 25 ноября. Китайской стороной так же был проведен ряд совещаний по повышению пропускной способности на КПП "Иркештам" и "Торугарт".

Ориентировочный рост количества автотранспорта может составить до 30 машин в сутки. Посол также сообщила, что в целях улучшения инфраструктуры на КПП "Иркештам", а также для повышения пропускной способности пункта китайская сторона приняла решение о строительстве двух складов, установки крана для контейнера.

По поводу функционирования контрольно-пропускного пункта "Торугарт" послом было отмечено, что пропускная способность данного КПП зависит от погодных условий и мер, предпринимаемых китайской стороной в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также особым алгоритмом прохождения грузов через пункты пропуска.

Новиков поблагодарил Посла Китайской Народной Республики за оперативное решение вопросов, связанных с работой контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайском участке государственной границы, и отметил, что правительство КР готово поддержать все меры, предпринимаемые китайской стороной в целях увеличения пропускной способности на КПП.

"С нашей стороны все соответствующие службы будут переведены на совместный режим работы с китайской стороной. Уверен, что увеличение пропускной способности на контрольно-пропускных пунктах положительно повлияет на развитие двухстороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в период пандемии. При организации перемещения товаров будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", - подчеркнул и.о. премьер-министра.

Новиков дал поручение Государственной таможенной службе при Правительстве КР, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности КР перевести работу КПП на совместный с китайской стороной режим.

Кроме того, по КПП "Торугарт" Полномочному представителю Правительства в Нарынской области поручено провести очередную встречу с китайскими коллегами в режиме ВКС по совместному режиму работы данного пункта пропуска.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394690
Теги:
Китай, правительство, Кыргызстан, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  