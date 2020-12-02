КНР увеличит поток транспорта, проходящего через "Иркештам" и "Торугарт"

Китай готов увеличить количество автотранспортных средств, проходящих через КПП "Иркештам" и "Торугарт" с 3 декабря 2020 года. Об этом было заявлено в ходе встречи исполняющего обязанности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра КР Артема Новикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства, китайская сторона готова увеличить количество рабочих часов с 8 до 12 часов, а также перевести контрольно-пропускной пункт на ежедневный режим работы, в том числе в выходные дни.

К этому пришли после неоднократных обращений кыргызской стороны, а также после встречи и.о. премьер-министра Новикова с послом КНР в КР 25 ноября. Китайской стороной так же был проведен ряд совещаний по повышению пропускной способности на КПП "Иркештам" и "Торугарт".

Ориентировочный рост количества автотранспорта может составить до 30 машин в сутки. Посол также сообщила, что в целях улучшения инфраструктуры на КПП "Иркештам", а также для повышения пропускной способности пункта китайская сторона приняла решение о строительстве двух складов, установки крана для контейнера.

По поводу функционирования контрольно-пропускного пункта "Торугарт" послом было отмечено, что пропускная способность данного КПП зависит от погодных условий и мер, предпринимаемых китайской стороной в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также особым алгоритмом прохождения грузов через пункты пропуска.

Новиков поблагодарил Посла Китайской Народной Республики за оперативное решение вопросов, связанных с работой контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайском участке государственной границы, и отметил, что правительство КР готово поддержать все меры, предпринимаемые китайской стороной в целях увеличения пропускной способности на КПП.

"С нашей стороны все соответствующие службы будут переведены на совместный режим работы с китайской стороной. Уверен, что увеличение пропускной способности на контрольно-пропускных пунктах положительно повлияет на развитие двухстороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в период пандемии. При организации перемещения товаров будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", - подчеркнул и.о. премьер-министра.

Новиков дал поручение Государственной таможенной службе при Правительстве КР, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности КР перевести работу КПП на совместный с китайской стороной режим.

Кроме того, по КПП "Торугарт" Полномочному представителю Правительства в Нарынской области поручено провести очередную встречу с китайскими коллегами в режиме ВКС по совместному режиму работы данного пункта пропуска.