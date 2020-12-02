Скончалась супруга экс-главы СНБ Таштемира Айтбаева

Скончалась супруга бывшего председателя Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ) Таштермира Айтбаева Баялы Чолпон Асимовна. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
"В этой связи руководство, ветераны и личный состав ГКНБ КР выражают глубокие соболезнования генерал-лейтенанту Айтбаеву Таштермиру Сыдыгалиевичу в связи с безвременной кончиной супруги Баялы Чолпон Асимовны.
Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты".
Отметим, Таштемир Айтбаев с 1983 по 1986 года являлся заместителем председателя КГБ Киргизской ССР.
В 1999-2000 годах- министр национальной безопасности, также занимал должность главы МВД.
С марта 2005 по май 2006 года - глава СНБ.
Имеет воинское звание генерал-лейтенант.