Скончалась супруга экс-главы СНБ Таштемира Айтбаева

Скончалась супруга бывшего председателя Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ) Таштермира Айтбаева Баялы Чолпон Асимовна. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"В этой связи руководство, ветераны и личный состав ГКНБ КР выражают глубокие соболезнования генерал-лейтенанту Айтбаеву Таштермиру Сыдыгалиевичу в связи с безвременной кончиной супруги Баялы Чолпон Асимовны.

Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты".

Отметим, Таштемир Айтбаев с 1983 по 1986 года являлся заместителем председателя КГБ Киргизской ССР.

В 1999-2000 годах- министр национальной безопасности, также занимал должность главы МВД.

С марта 2005 по май 2006 года - глава СНБ.

Имеет воинское звание генерал-лейтенант.