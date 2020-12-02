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Оборудование на КПП "Чалдовар". ГПС ответила на обвинения Налоговой службы

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- Екатерина Улитина
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Ранее и.о. премьер-министра Артем Новиков посетил КПП и не обнаружил оборудование, которое по отчетам чиновников работало в тестовом режиме

Государственная пограничная служба ответила Налоговой службе, по ситуации с установкой системы "Сводный пост" на КПП "Чалдовар".

Государственная пограничная служба ознакомилась с доводами Государственной налоговой службы относительно запуска автоматизированной информационной системы "Сводный пост".

ГПС КР считает неприемлемым вынесение обвинений других государственных органов в публичное пространство по вопросам, относящимся непосредственно к компетенции налогового органа.

ГНС КР вводит в заблуждение общественность Кыргызстана, заявляя о готовности внедрения АИС "Сводный пост", так как предоставление компьютерной техники и прокладка линии, проведенные налоговым органом, – это всего лишь начальный этап, но основной задачей является разработка  и подключение специального программного обеспечения, которое может работать автономно, без привязки к Единой системе учета внешней миграции. Интеграцию двух систем налоговый орган  республики  должен был проработать с соответствующими органами.

Обучение военнослужащих ГПС КР по применению АИС "Сводный пост", запланированное в срок до 15 ноября 2020 года,  не проводилось.

Пробное тестирование с соответствующими органами, представленными на государственной границе, также не проводилось,  в связи с чем неизвестно какие, по мнению ГНС, проблемы и недостатки необходимо устранить.

Неубедительными выглядят доводы налоговой службы и об ограничении доступа в пункты пропуска.

Отметим, что все пункты пропуска через государственную границу Кыргызской Республики оснащены техническими средствами видеонаблюдения, позволяющими эффективно решать поставленные задачи и осуществлять круглосуточный мониторинг движения лиц и транспортных средств на КПП.

Налоговому органу необходимо обратить внимание не на количество видеокамер,  а на интеграцию системы видеонаблюдения с АИС "Сводный пост", что означает разработку соответствующего программного обеспечения.

Беспочвенны обвинения ГНС КР в отключении электричества, воды и Интерната в пунктах пропуска. Все КПП оснащены резервными источниками питания, инфраструктура пунктов пропуска постоянно совершенствуется в соответствии с выделяемыми из республиканского бюджета финансовыми средствами либо  в рамках реализации проектов с международными организациями.

Сегодня, как никогда, для выхода Кыргызстана из сложной экономической и социальной ситуации важна консолидация усилий всех министерств и ведомств республики. И именно поэтому все государственные органы несут общую ответственность за будущее Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/394693
Теги:
ГНС, Погранслужба, граница, Кыргызстан
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