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При строительстве дорог в Оше выявлен факт хищения денег из бюджета

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- Екатерина Улитина
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Управлением ГСБЭП при ПКР по городу Ош расследуется досудебное производство в отношении ответственных лиц ОсОО "С.Т.", по факту хищения денежных средств выделенных из бюджета государства. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Установлено, что УКС Ошской области заключил договор с указанным ОсОО на строительство подъездных и внутри-поселковых дорог жил-массива Кенсай г.Ош, после чего перечислил денежные средства на общую сумму более 42,9 миллионов сомов.

Однако, на сегодняшний день объект в эксплуатацию не сдан, а объем и сумма

невыполненных работ составил около 13 миллионов сомов.

26 ноября 2020 года в порядке статьи 98 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики задержан руководитель указанного ОсОО гражданин "П.Т.".

28 ноября Ошским городским судом задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО г. Ош. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к лоббированию интересов указанного

ОсОО, а также ведется работа по возмещению денежных средств в бюджет государства.


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URL: https://www.vb.kg/394696
Теги:
Финполиция, хищение, ГСБЭП, Кыргызстан
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