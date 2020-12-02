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Новикову на заметку. Заемщики ГИК о процентах и халатности сотрудников

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- ВБ
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После ряда публикаций бывших сотрудников Государственной ипотечной компании, обратившихся в нашу редакцию, со стороны ГИК, а в частности, ее руководителя Эльмиры Абжапаровой и ее пресс-секретаря Мелиса Элжигитова в адрес VB.KG посыпались открытие обвинения в недостоверности информации. На журналистов, озвучивших лишь мнение экс-сотрудников, причем, опирающихся на документы, по поводу происходящего в ГП, началось откровенное давление и угрозы суда, если мы не прекратим публикации.(Письмо за подписью Абжапаровой находится в редакции). Чтобы соблюсти баланс, мы дали версию происходящего, написанную самим ГИК.

Однако в редакцию один за другим стали приходить заемщики ГИК. Они утверждают, что в настоящее время "Доступное жилье" вряд ли можно назвать таковым.

Чтобы избежать новых обвинений со стороны Эльмиры Абжапаровой и ее пресс-секретаря Мелиса Элжигитова в нашей предвзятости, мы опубликуем полные интервью, пришедших в нам в редакцию заемщиков, без собственных комментариев.

В свою очередь, просим Правительство в лице и.о Артема Новикова тщательно проверить ситуацию в ГИК и рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности главы ГИК Эльмиры Абжапаровой - представителя государственной компании, откровенно обвиняющей СМИ во лжи и оказывающей давление на них за публикацию мнений, отличных от их собственных!

Первым в редакцию обратился Адис Жакшылыков. В семье заемщиком ГИК стала его мама – учитель с 30-летним стажем. Однако радость обернулась разочарование, говорит мужчина. Процентные ставки не только не унифицированы с обещанными властями, более того, переплата по ним выливается в огромные суммы.

- И все это по халатности сотрудников ГИК, - уверен заемщик.

В интервью VB.KG он лично и открыто рассказал об отношении ГИК к своим клиентам, о процентных ставках и сложившейся ситуации:


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URL: https://www.vb.kg/394698
Теги:
строительство, Кыргызстан, доступное жилье
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Комментарии
SMC
02.12.2020, 11:57

Правильно говорят заемщики..ГИК уже ведет открытое закабаление бедных бюджетников..учителей и врачей..не хотят спускать проценты по кредитам..Заемщики требуют сделать для всех единую ставку 6% годовых для всех заемщиков..независимо от собственного вклада. Для чего руководство ГИК должно снизить свои зарплаты до уровня 50-60 тысяч.сом, вместо 100-150 тыс.сом..

И руководство ГИК не понимает что все они живут за счет бедных учителей и врачей..которые свои "гроши" направляют на погашение %% по ипотеке и на их огромные зарплаты 

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