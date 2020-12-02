Современные технологии в помощь пожилым и ЛОВЗ

Для большинства жителей нашей страны "зеленые" технологии – всего лишь мечты о будущем, а для обитателей Нижне-Серафимовского социального стационарного учреждения для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья - это существующая реальность. Альтернативная энергетика здесь используется каждый день, точнее вечером она дарит людям свет и уют.

Нижне-Серафимовский дом-интернат для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья от столицы республики отделяет всего час езды. Учреждение стоит в типичной для Кыргызстана сельской местности - среди просторных полей на фоне величественных гор.

У входа на территорию дома-интерната КПП с воротами. Четырехэтажный корпус постройки 70-х годов прошлого века спрятан за деревьями в глубине участка. К нему прямо через молодой сад ведет мощеная брусчаткой дорожка.

Посадки, рассказывает директор учреждения Бактыбек Джунушев, здесь появились в 2017 году. Полторы тысячи саженцев плодовых деревьев были высажены в рамках Сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

До этого, по словам директора, земельный участок рядом с интернатом долгое время пустовал.

- Раньше здесь пасли скот. Мы посадили яблони, грушевые, абрикосовые и черешневые деревья. Урожай с них, пока совсем небольшой, попадает на столы наших бабушек и дедушек. Со временем, когда деревья окончательно окрепнут и станут давать больше плодов, мы, возможно, наладим сбыт продукции, чтобы покрывать расходы интерната, - говорит он.

Директор уточняет, в учреждении сейчас живет 313 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Основную часть финансового содержания дома-интерната берет на себя государство. Денег, выделяемых из бюджета, поясняет директор, вполне хватает для того, чтобы сытно кормить здешних обитателей и обеспечивать их необходимыми медицинскими услугами, вплоть до стоматологических.

- С хозяйственной частью немного сложнее. Правда, нам время от времени помогают постоянные меценаты – делают ремонт, проводят замену полетевшей сантехники. Хорошо, что мир не без добрых людей. Кроме того, мы работаем с международными донорскими организациями. В рамках различных проектов стараемся обеспечить для дома-интерната дополнительный доход. Сады вы уже видели. Помимо них у нас на территории есть еще и прудовое хозяйство – тоже организовано в рамках одного из проектов, - отмечает Джунушев.

Подходим к главному зданию. Внушительная постройка вмещает в себя жилые корпусы, как в пансионатах советского типа, больницу, читальный зал и административное здание. Снаружи корпус местами производит впечатление ветхого, однако стеклопакеты на окнах доказывают, что какие-то усовершенствования здесь все-таки проводятся.

По периметру здание увенчано прожекторами, а вдоль внутренних дорожек установлены новые фонари. Неужели все это, действительно, работает?

- Да, ночью тут красота: светло как днем. И самое главное, что дому-интернату освещение всей территории - а у нас фонари и в саду стоят – не стоит ни тыйына, - говорит директор Бактыбек Джунушев.

Система освещения – особая гордость руководства дома интерната.

- Мы, наверное, единственные в районе, кто использует для этих целей солнечную энергию. Пойдемте, все покажу, - приглашает директор и уверенной походкой шагает к восточной стороне участка дома-интерната.

Здесь тоже сад – правда, старый, его еще только планируют обновлять. Среди выродившихся деревьев небольшая поляна. На ней за ограждением из рабицы рядами стоят солнечные батареи. Их темные панели повернуты так, чтобы собирать максимум энергии от светила. Затем полученные от солнца свет и тепло преобразовываются в электричество, которое скапливается в аккумуляторах

Комната с аккумуляторными элементами располагается на первом этаже, в больничном крыле главного здания. По дороге туда в коридоре встречаем одного из жильцов дома-интерната.

Сергей Касьянов передвигается по зданию в кресле-коляске – у него ампутирована нога. Выяснив, что разговаривает с журналистами, мужчина рассказывает о том, как оказался в Нижней Серафимовке, и как здесь живет.

- Ногу отняли после того, как умерла жена. Видимо на нервной почве произошло сужение сосудов, началась гангрена. Так и попал сюда. Но ничего, здесь неплохо – и кормят хорошо, и присмотрен всегда. И развлечения бывают. К нам артисты приезжают – концерты дают. Правда, сейчас из-за карантина приходится обходиться без увеселений, - сетует он.

А вот и аккумуляторная комната. В небольшом, чисто выбеленном помещении, установлена стойка, на которой закреплены накопители энергии. На стене шиты управления электрической сетью – сплошные реле и рычажки.

- Очень удобная система. Вот, посмотрите сами, все устроено так, что свет вечером включается автоматически. Утром, с восходом солнца, освещение также самостоятельно выключается, - объясняет директор дома-интерната, улыбаясь глазами.

Половина лица его, как и положено в условиях пандемии COVID-19, скрыта за медицинской маской - примета нашего времени.

Бактыбек Джунушев с энтузиазмом рассказывает о том, как солнечные батареи и аккумуляторы появились в Нижне-Серафимовском доме-интернате для престарелых и людей с инвалидностью

- В рамках проекта ПРООН в 2013 году было решено установить автономное электроснабжение на основе солнечной энергии для ФАП, который работал при нашем учреждении. Это оборудование подключалось при отключении электроснабжения от сети, чтобы различные медицинские устройства работали бесперебойно, - рассказывает Джунушев.

Аккумуляторы проработали несколько лет, затем истек срок их годности и они какое-то время стояли без дела.

- Мы снова обратились в ПРООН. К тому моменту ФАП уже перестал существовать, но у учреждения были собственные нужды, которые можно было удовлетворить за счет системы солнечных батарей и аккумуляторов. В итоге новую жизнь этому оборудованию дали в рамках "Проекта развития МСП по доступу к энергии" ПРООН – OFID в 2018 году. Нам полностью восстановили существующую солнечную фотоэлектрическую систему путем модернизации электропроводки и емкости аккумуляторов, - говорит директор дома-интерната.

Отметим, проект основан на опыте инициативы ПРООН "Зеленые деревни", которая реализуется в Кыргызстане и Таджикистане в течение последних пяти лет. Главной задачей проекта является расширение доступа к энергоресурсам и предоставление надежных, доступных и устойчивых энергетических продуктов и услуг для сельского населения КР, которые сталкиваются с энергетической бедностью.

Благодаря этому проекту, альтернативные источники энергии позволяют обеспечить комфорт и безопасность для всех подопечных дома-интерната.

Конечно, далеко не все из здешних обитателей могут позволить себе роскошь выйти на прогулку. Одни полностью парализованы, другие в силу возраста слишком слабы для того, чтобы наслаждаться променадом. Но есть и те, для кого вокруг здания круг-другой после ужина – это способ приятно и с пользой провести время.

Александр Приходько, например, после того как пришел в себя после инсульта, не упускает возможности пройтись-проехаться на коляске по территории дома-интерната. Мужчина убежден, что движение помогает ему восстановить здоровье, поэтому прогулка после ужина обязательна.

- Сейчас хорошо. Выйдешь и светло, как днем - благодать. Прохладно, конечно, уже, но мы с Катькой все равно стараемся не пропускать ни одного дня. Надо держать себя в форме, - говорит мужчина, поглаживая свою верную спутницу во время уличных прогулок - кошку по имени Катька.

Что ж, выходит, что Нижне-Серафимовский дом-интернат стал идеальным бенефициаром "Проекта развития МСП по доступу к энергии". Хотя дом призрения и получает стабильное финансирование от государства, периодически поддерживается спонсорами и меценатами, нужно признать, что средств все равно хватает только на то, чтобы покрыть основные нужды обитателей учреждения. И понятно, что если бы за освещение вокруг дома-интерната приходилось бы платить по счетам, то руководству, скорее всего, пришлось бы сократить эти расходы максимально. А это значит, что жизнь, по крайней мере, одного обитателя этого социального учреждения была бы намного темнее.