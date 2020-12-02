В России полицию призвали помогать мигрантам, а не преследовать их

Сократить полномочия полиции по проверке документов у мигрантов, уменьшить прессинг на них – с такими призывами выступили российские правозащитники. Свои аргументы они привели на очередном заседании Общественного Совета по правам мигрантов в Москве.

Так, член этого совета, глава комитета "За гражданские права" Андрей Бабушкин сообщил, что проблем, связанных с взаимоотношениями мигрантов с полицией, в Москве и в России, остается еще немало. К числу этих проблем он отнес проволочки с внесением мигрантов в базы данных для постановки на различные учеты, чрезмерные требования по соблюдению миграционного законодательства ("вместо того чтобы ловить преступников, полиция ловит мигрантов"), недостаточное знание норм миграционного законодательства самими стражами порядка, вследствие чего они "требует от мигрантов таких вещей, которые те вообще не обязаны делать", пробелы в этом законодательстве.

Еще одна проблема, по словам Бабушкина, связана со сложностями в правильном переводе фамилии и имени приезжего. В итоге часто бывает, что в паспорте его данные написаны одним образом, в миграционной карте- другим, в его заявлении- третьим: "И в результате мигранту говорят "дружок, у тебя фальсификации", а на самом деле никаких фальсификаций нет. Очень часто сотрудники, не имеющие опыта, имеют минимальные лингвистические познания и даже не имеют представления о том, что в южном и северном Кыргызстане могут по-разному писаться имена и фамилии".

Также Бабушкин указывает на нередко неадекватную оценку уровня владения мигрантами русским языком. "Ну и конечно же присутствует проблема фальсификаций при оформлении миграционных документов", - констатирует правозащитник.

Его коллега Валентина Чупик отмечает, что чаще всего о нарушении своих прав полицией заявляют узбеки и кыргызы, немного реже таджики. И заявляет, что в последние несколько месяцев обострилась проблема незаконного привлечения мигрантов к административной ответственности.

В этой связи правозащитники настаивают на сокращении полномочий полиции в плане проверки документов у мигрантов, предъявления к последним излишне жестких требований. Они предлагают запретить сотрудникам органов внутренних дел, кроме тех, кто работает в системе Главного управления МВД РФ по вопросам миграции, проверять у приезжих документы миграционного учета. И – прекратить практику задержание мигрантов за незначительные правонарушения, заменив ее разъяснительной и профилактической работой, оказанием помощи мигрантам, их правовым просвещением.