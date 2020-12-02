Милиция просит опознать погибшего в ДТП по его вещам

ГУВД Чуйской области обращается с просьбой опознать погибшего в ДТП мужчину по его вещам.

Как отмечается, 22 ноября текущего года примерно в 20:00 часов водитель автомашины марки "Тойота-Хариер" гр. М.И., двигаясь с запада на восток по автодороге "Бишкек-Торугарт", на 53,5 км., совершил наезд на велосипедиста неустановленного мужчины азиатской внешности примерно 40-45 лет.

- Пострадавший от полученных травм скончался. Просим опознать погибшего в ДТП. Приметы: мужчина азиатской внешности, рост примерно 155-160 см., среднего телосложения, примерно 40-45 лет, без особых примет. Был одет: кепка черного цвета, куртка черного цвета, спортивный костюм красно черного цвета, свитер молочного цвета, футболка синего цвета, спортивные брюки "Фила" черного цвета, спортивные брюки серого цвета, трусы сине-серого цвета, зимние ботинки черного цвета, носки коричневого цвета, строительные перчатки синего цвета. Велосипед марки "Урал", рама не крашенная, переднее и заднее крыло и передняя вилка - синего цвета, - поясняют в ГУВД области.

Всех, кто что-либо знает о личности погибшего, просим сообщить в следственную службу ОВД Чуйского района по телефонам:

0(312) 60-73-87, 0(705) 43-15-13, 0(701) 02-25-11,0(701) 15-75-74,

0(701) 77- 74-59,0(701) 15-36-28 или в "102".