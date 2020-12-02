Взаимодействие КР и РФ важно для стабильности в Центральной Азии

Взаимодействие Кыргызстана и России является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии, учитывая складывающуюся обстановку. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин, посетивший Кыргызстан.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, во время пребывания в КР Александр Лапин посетил российскую авиабазу "Кант", которая структурно подчинена этому округу, заслушал доклад командования базы о состоянии и развитии соединения, ознакомился с готовностью учебно-материальной базы к новому периоду обучения, ходом сооружения объектов социальной инфраструктуры. Особое внимание при этом было уделено строительству детского сада на 240 мест для детей военнослужащих.

Командующий ЦВО также проверил недавно созданный отряд беспилотной авиации среднего и малого радиуса действия, в который входят беспилотники "Форпост" и "Орлан-10".

Александр Лапин встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил республики генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым, с первым заместителем начальника генштаба полковником Нурланом Кирешеевым. Военачальники подвели итоги проведения совместных мероприятий боевой подготовки в 2020 году, обсудили перспективы взаимодействия оборонных ведомств двух дружественных государств.

"Наше военное сотрудничество успешно развивается как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Нельзя не отметить положительную динамику в нашем взаимодействии, особенно при проведении мероприятий совместной подготовки. Их количество по сравнению с 2017 годом выросло в два раза, до 16", - отметил генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, офицеры органов управления и подразделений вооруженных сил Кыргызской Республики участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ЦВО, а также в оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом военного округа, командно-штабных тренировках и учениях.

В ходе встреч речь шла также о дальнейших мероприятиях, планируемых ЦВО, об участии в них российских военных в Кыргызстане, о развитии военной составляющей кыргызско-российского сотрудничества.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, Объединенная военная база в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.