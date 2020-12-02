МЧС отчитались о готовности автодороги Бишкек-Ош к зимнему периоду

В период с 28 по 29 ноября 2020 года по поручению министра чрезвычайных ситуаций КР была создана специальная комиссия по проверке готовности служб в зимний период, обслуживающих стратегическую автодорогу Бишкек-Ош. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В ходе мероприятия осмотрены готовность дорожных и других служб начиная от поста "Сосновка" Жайыльского района Чуйской области до поста "Арал" Токтогульского района Жалал-Абадской области. Одна из наболевших проблем - отсутствие специальной дорожно-уборочной техники, ручная подсыпка дороги, несвоевременная подсыпка инертных материалов. Еще одна причина возникновения многочасовых пробок заключается в том, что большегрузные автомобили зачастую не соответствуют требуемым техническим требованиям, автомобили не подготовлены к зиме (отсутствие зимних шин, цепей, использование летнего дизельного топлива и др). Как известно, вышеуказанные факторы могут спровоцировать многочасовые пробки на трассе.

Кроме того, комиссия проверила готовность пунктов питания и обогрева, установленных со стороны МЧС на постах "Сосновка" и "Арал" на случай перекрытия дорог в зимний период: проверка выявила, что не в полной мере организован пункт обогрева на посту "Арал". На месте были приняты немедленные меры по исправлению недостатков. По итогам мероприятия, даны рекомендации профильным министерствам и ведомствам по устранению недостатков.

МЧС отмечает, что в целях повышения уровня безопасности граждан на стратегической дороге Бишкек-Ош МЧС организовало следующие мероприятия:

- на 129-м км (перевал Тоо-Ашуу) дежурит тягач марки Урал, для дополнительной помощи: во избежание пробок вытаскивать застрявшие большегрузные автомашины; спасатели Горно-спасательной службы МЧС для проведения спасательных работ в случае ДТП, чрезвычайной ситуации в тоннеле;

- на 154-м км дежурит спасательная группа Государственного центра подготовки спасателей МЧС для проведения соответствующих аварийно-спасательных работ в случае ДТП, чрезвычайных ситуаций;

- на 238-м км на лавинной станции "Итагар" дежурят: большегрузовая автомашина марки КАМАЗ, спасательная группа Республиканского спасательного отряда министерства, привлечена аварийно-спасательная машина;

- на посту "Сосновка" установлен пункт обогрева и питания;

- на посту "Арал" установлен пункт обогрева и питания.