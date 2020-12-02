Сурабалдиева о нехватке кадров в 103: Не думаю, что дело только в зарплате

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в ходе очередного заседания Республиканского оперативного штаба раскритиковала работу Минздрава, а также высказалась о возможном конфликте интересов на Станции скорой помощи. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

"В чем причина того, что Станция скорой помощи не укомплектована? Я не думаю, что дело только в заработной плате. Насколько мне известно, супруга руководит структурным подразделением по городу Бишкек, а супруг координирует деятельность Станции скорой помощи. Есть информация, что супруг открыл частную Скорую помощь. Вам не кажется, что здесь прямой конфликт интересов? Мэрии города Бишкека необходимо провести служебное расследование с учетом конфликта интересов и моральной стороны вопроса", - сказала она.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения Кыргызской Республики будут приняты меры дисциплинарного взыскания.

В ходе заседания штаба обсуждены вопросы возобновления работы объектов социально-экономической сферы. Была отмечена важность контроля и мониторинга соблюдения в местах массового скопления людей санитарных норм.