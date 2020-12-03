Ковидные хроники: резкого скачка избежали

В Кыргызстан придет российская вакцина. Когда и сколько, чиновники молчат. Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной. В СМИ говорят о третьей волне, захлестнувшей Турцию, Корею и другие страны. Но они пока не выбились в лидеры по ежедневному приросту заразившихся. Печальное первенство по–прежнему сохраняют США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Итого, на конец этой недели во всем мире "короной" заболели более шестидесяти миллионов человек. Выздоровело около сорока миллионов. Погибло около одного миллиона трехсот человек.

Это ситуация в мире. Что же у нас в отечественном "ковидном меню"? Цифры обнадеживают: в течение недели ежедневный прирост новых случаев по– прежнему колеблется от 380 до 500 человек в день. Резкого скачка, прогнозируемого экспертами на 20 ноября, похоже, удалось избежать. Сорок два процента новых заболевших - бишкекчане. Всего же на данный момент на стационарном лечении находится 2 тысячи 861 пациент: 56 человек в удовлетворительном состоянии, 1 905 - средней тяжести, 785 - тяжелые, 115 - крайне тяжелые. Мест для госпитализации больных пока хватает. Необходимое лечение в государственных стационарах бесплатное даже для граждан других государств. Запаса лекарств для лечения "короны" в стране хватит на 2–3 месяца - об этом заявила на заседании правительства вице–премьер–министр и глава республиканского штаба Эльвира Сурабалдиева.

Ранее на брифинге Сурабалдиева сообщила важную новость: правительство нашей страны ведет переговоры с Россией о закупке вакцин против коронавируса.

- В августе мы направили в Россию письмо с просьбой импортировать вакцины российского производства в Кыргызстан - с даты их тестирования и утверждения для общего лечения. Количество вакцин, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане разработаны, - сообщила вице–премьер.

И тут же в социальных сетях начался хайп по поводу договоренности правительства и производителей вакцин. Пользователи соцсетей возмущались, что не желают быть подопытными кроликами и колоть непонятно что. И предлагают вообще ничего не делать - болезнь, мол, пойдет на спад естественным путем, когда переболеет большинство. Однако отечественные специалисты считают, что не стоит рассчитывать на формирующийся популяционный иммунитет.

Минздрав завершил первый этап сероэпидемиологического исследования населения на коронавирусную инфекцию. Его проводили с июля по октябрь 2020 года. Итак, высокий уровень устойчивости к данному вирусу отмечен в Нарынской (62,7 процента), Чуйской (50,3 процента), Таласской (49 процентов), Иссык–Кульской (46 процентов) областях и Бишкеке (52,2 процента). Низкие показатели выявления антител к вирусу отмечены на юге страны - в Баткенской (13 процентов), Джалал–Абадской (13 процентов) и Ошской (16,3 процента) областях, а также в Оше (14,6 процента).

- Низкие показатели уровня антител у населения южных регионов объясняются тем, что анализы в этих регионах взяли в начале июля, когда только начинали вырабатываться антитела. В северных же регионах анализы брали в конце июля - начале августа, - пояснили в центре.

В любом случае в Бишкеке еще почти половина населения имеет высокий риск подхватить коронавирусную инфекцию. И ежедневно положительные тесты у 120–130 жителей столицы. Учитывая специфику формирования официальной статистики, эти цифры смело можно умножать на десять. Поэтому запрет новогодних корпоративов и прочих массовых торжеств - это не прихоть чиновников, а реальная забота о людях. Недавно была озвучена печальная новость: после веселой свадьбы гости массово начали болеть коронавирусом и через несколько недель после торжества последовало шесть похорон.

Новогодние развлечения могут иметь аналогичный эффект - рано расслабляться! Берегите себя и близких.