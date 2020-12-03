Кровь как спасение

На сто тысяч сомов купил препараты крови для детей фонд Help the Сhildren–SKD. Теперь ее бесплатно будут капать в детских отделениях онкологии и гематологии.

Сертификат на приобретение компонентов крови вручили заведующей отделением Раушан Мотушевой. И, как всегда, передача этой жизненно–важной помощи стала маленьким праздником в отделении гематологии. После официальной части все "постояльцы" отделения и врачи собрались в холле на чаепитие. Мамы ели пиццу, которую фонду передали бесплатно его друзья из Dodopizza, а ребятишки, у которых строгая диета, лопали эко–сухарики "Аиша".

К большой радости ребятишек, сотрудники фонда привезли новые игрушки и канцтовары для творчества, которым маленькие пациенты занимаются в кабинете психолога. Кстати, эту радость тяжелобольным ребятишкам подарили дети из 70 гимназии: они специально для этого организовали благотворительную ярмарку в школе.

- Мы уже почти тринадцать лет регулярно приобретаем компоненты крови для онко– и гематологического детских отделений. Эти препараты нужны здесь не меньше, а в гематологии даже больше, чем лекарства. С начала 2020 года мы приобрели кровь на 170 тысяч сомов. Но она уже заканчивалась, поэтому мы приняли решение купить компоненты крови еще на сто тысяч сомов. Но мы бы не смогли этого сделать без помощи Международного женского клуба и Европейского банка реконструкции и развития. Я лично хочу поблагодарить Зейнеп Кобанбай, Оксану Мациуца, Салтанат Атаканову, Sohailo Pirani и всех членов клуба за то, что они дарят детям возможность жить, - отметила председатель благотворительного фонда Елена Конева.

...Каждая новость этого фонда содержит пяти– и шестизначные числа. Ими измеряются не только суммы, которые передаются на помощь, но и количество спасенных жизней. На сегодняшний день фонд помог 38 тысячам 496 детям - и это только те ребятишки, которые попали в официальную статистику. Но всего этого не было бы, если бы тысячи людей не стали друзьями фонда и не внесли свой вклад. Любой может тоже стать частью этой большой, дружной команды.

Не бывает мало помощи, бывает мало помощников. А у людей, которые посвящают жизнь спасению детей, поддержка должна быть огромной! Присоединяйтесь к команде, чей девиз простой и понятный: "За жизнь".

Всю информацию о фонде можно найти на сайте deti.kg, а поговорить с сотрудниками можно по телефонам: +996 (312) 90–51–78, факс: +996 (312) 90–51–74. ЭЛСОМ фонда 0(508)10–31–03.