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Страны ОДКБ оснастят Коллективные силы современным вооружением

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- Евгений Денисенко
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"Государства – члены ОДКБ намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам". Об этом говорится в Декларация Совета коллективной безопасности, принятой по итогам состоявшегося 2 декабря заседания СКБ.

Оно прошло в видеоформате под председательством президента России Владимира Путина, с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, исполняющего обязанности президента Кыргызстана Таланта Мамытова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Кроме того, как заявлено, в целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности рассматривается возможность создания Информационно-аналитического центра ОДКБ.

Решительно осуждая терроризм во всех его формах и проявлениях, стран-партнеры подтвердили намерение продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним. Это будет происходить при центральной координирующей роли ООН, путем осуществления соответствующих резолюций ее Совета Безопасности и принятого 28 ноября 2019 года в Бишкеке Плана коллективных действий ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы.

В Декларации выражена готовность к активизации противодействия международному терроризму, нейтрализации его ресурсной базы, противодействия вербовке и участию граждан в террористической деятельности. В связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке и угрозой с о стороны иностранных террористов-боевиков, возвращающихся в страны исхода, предусмотрено совершенствование механизмов обмена информацией по данной категории лиц и их перемещениях, продолжение сотрудничества по линии компетентных ведомств.

Также будут предприняты дополнительные меры по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье, активизируется совместное противодействие угрозам и вызовам в информационном пространстве, в том числе в рамках операции "ПРОКСИ", начнется реализация Антинаркотической стратегии ОДКБ на 2015–2020 годы. С учетом трансграничного характера рисков и угроз в области биологической безопасности предполагается наращивание совместных действий по их предупреждению.

Ввиду глобального характера пандемии COVID-19 и рисков возникновения новых эпидемий страны ОДКБ продолжат обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, подготовки специалистов, совершенствование системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации, взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с коронавирусом.

"ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода. В этих целях государства-члены продолжат практику проведения совместных консультаций с целью координации своих внешнеполитических позиций по международным и региональным проблемам безопасности", - говорится в Декларации.


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URL: https://www.vb.kg/394737
Теги:
ОДКБ
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