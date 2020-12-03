Миллион за победу. Экс-спикер наградил игроков кок-бору

Экс-спикер Дастанбек Джумабеков наградил каждого члена команды "Ынтымак" по 100 тысяч сомов за победу в Кубке Президента (в перерасчете на доллары - 100000*12=1 200 000, то есть больше 14 тысяч долларов США по нынешнему курсу). Денежную премию получили 12 человек, сообщил VB.KG Бакай Абдымалик.

"Во время пребывания на посту спикера Жогорку Кенеша Д. Джумабеков пообещал главе Таласской области по кок-бору, что если команда области выиграет одно из крупнейших соревнований страны или Кубок Президента, то он наградит ее от своего имени. Он сдержал свое слово", - сказал Абдымалык.

8 ноября 2020 года Победителем турнира на Кубок президента по кок-бору в высшей лиге стала команда из Таласа "Ынтымак". В финальной игре она со счетом 9:2 обыграла "Достук" (Ош).