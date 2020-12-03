Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

Избил, привязал к батарее. В Бишкеке задержан подозреваемый в разбое

330  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столичные милиционеры задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Как отмечается, 8 октября 2020 года примерно в 02:26 часов в службу "102" поступил вызов, что на один из частных домов в жилмассиве "Жер Ынтымагы" совершено разбойное нападение.

- В тот же день в ОВД Аламудунского района Чуйской области с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.Г. Она сообщила, что примерно 02:00 часа к ней проник в частный дом неизвестный. Нанеся телесные повреждения заявительнице и ее супругу, связали супруга проводом от обогревателя и завладели денежными средствами в размере 150 тысяч сомов и 5 тысяч 500 долларов США, а также золотыми изделиями на общую сумму 60 тысяч сомов. Было начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК КР, - отмечают в УВД.

В итоге совместно с бойцами спецназа в Бишкеке задержали подозреваемого С.Р. 1988 года рождения. В настоящее время Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде ареста содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

- Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений, - добавили в УВД Ленинского района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394739
Теги:
ГУВД, Ленинский район, разбой, преступление, Бишкек, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  