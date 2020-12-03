Избил, привязал к батарее. В Бишкеке задержан подозреваемый в разбое

Столичные милиционеры задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Как отмечается, 8 октября 2020 года примерно в 02:26 часов в службу "102" поступил вызов, что на один из частных домов в жилмассиве "Жер Ынтымагы" совершено разбойное нападение.

- В тот же день в ОВД Аламудунского района Чуйской области с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.Г. Она сообщила, что примерно 02:00 часа к ней проник в частный дом неизвестный. Нанеся телесные повреждения заявительнице и ее супругу, связали супруга проводом от обогревателя и завладели денежными средствами в размере 150 тысяч сомов и 5 тысяч 500 долларов США, а также золотыми изделиями на общую сумму 60 тысяч сомов. Было начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК КР, - отмечают в УВД.

В итоге совместно с бойцами спецназа в Бишкеке задержали подозреваемого С.Р. 1988 года рождения. В настоящее время Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде ареста содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

- Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений, - добавили в УВД Ленинского района.